Urban Development: राजस्थान में ADB और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 9501 करोड़ रुपए से बदलेगी 67 शहरों की तस्वीर

Rajasthan Urban Development: जयपुर. राज्य में शहरी विकास को नई गति देने के लिए राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (RUIDP) के पांचवें चरण के अंतर्गत बड़ा निवेश प्रस्तावित किया गया है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से लगभग 9,501 करोड़ रुपए के ऋण के माध्यम से 67 शहरों में विभिन्न विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। इन कार्यों में विशेष रूप से वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और अर्बन मोबिलिटी को प्राथमिकता दी जाएगी।