अरावली का संरक्षण जरूरी, पहाड़ियों को ऊंचाई के दायरे में बांधना ठीक नहीं

उदयपुर. जियोसाइंटिस्ट्स सोसायटी ऑफ राजस्थान की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस पर 'अरावली पर्वतमाला - परिभाषा, पहचान एवं पर्यावरण' विषय पर संगोष्ठी हुई। संगोष्ठी में भू-वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने अरावली के अस्तित्व को बचाने के लिए इसके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं के समग्र विश्लेषण पर जोर दिया।कार्यक्रम की अध्यक्षता सोसायटी के अध्यक्ष रिटायर्ड चीफ पोस्ट मास्टर जनरल शैलेन्द्र दशोरा ने की। मुख्य वक्ता पूर्व प्रोफेसर डा. गोविन्द सिंह भारद्वाज ने कहा कि अरावली पर्वतमाला थार मरुस्थल के पूर्व में विस्तार को रोकती है और मानसून को आकर्षित कर जैव विविधता को पोषित करती है। उन्होंने खनन से होने वाले नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की बनाई विशेषज्ञ समिति और नए खनन पट्टों पर लगाई रोक की जानकारी दी।