Udaipur: स्कूल में मासूम की मौत मामले ने पकड़ा तूल, गुस्साए लोगों ने किया थाने का घेराव; देर रात बनी सहमति

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने मामले में संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार, खेल सचिव, उदयपुर संभागीय आयुक्त और जिला कलक्टर को निर्देश जारी किए। आयोग ने कहा कि मृतक बच्चे के परिजनों को क्षतिपूर्ति दी जाए, जिले के सभी स्कूलों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, खेल उपकरणों, पोल, जालियों आदि की जांच अनिवार्य रूप से की जाए। साथ ही आयोग ने स्पष्ट किया कि खेल के दौरान इस तरह की घटना बेहद गंभीर है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है।