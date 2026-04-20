‘आधी रात में ले गया होटल, शराब पिलाकर बनाए शारीरिक संबंध’, इरादों और धोखे का अहसास हुआ तो पीड़िता ने खटखटाया पुलिस का दरवाजा

Udaipur Crime News: उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में एक युवती को बातों में फंसाकर और शादी का झांसा देकर गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी उसके साथ शारीरिक शोषण करने का ने न केवल पीड़िता का विश्वास तोड़ा, बल्कि उसे नशीले पदार्थ (शराब) का सेवन करवाकर उसकी मजबूरी का फायदा उठाया।