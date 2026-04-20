Rajasthan Double Murder: जिस पोते को गोद में खिलाया, उसी ने चंद रुपयों के लिए ले ली दादा-दादी की जान, बेनकाब हुआ खूनी खेल

Jaisalmer Double Murder: जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र में बुजुर्ग दंपती की निर्मम हत्या के माम‌ले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज छह घंटे में वारदात का खुलासा कर दिया। आरोपियों ने लूट के उद्देश्य से इस डबल मर्डर को अंजाम दिया था। पुलिस ने दो आरोपियों को दस्तयाब कर लिया है और उनसे विस्तृत पूछताछ जारी है।