मोहनगढ़ में सनसनीखेज वारदात, भील बस्ती में बुजुर्ग दंपति की संदिग्ध मौत… गहने लूटने का आरोप

राखाराम के सिर व आंखों पर चोट के निशान मिले हैं, वहीं रेशमा के पैरों से चांदी के कड़े निकालने के कारण घाव नजर आए। ऐसे में परिजनों व स्थानीय लोगों ने हत्या कर गहने लूटने की आशंका जताई है। सूचना मिलने पर मोहनगढ़ थाना अधिकारी बाबूराम मय जाब्ते के मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। बाद में पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण प्रवीण सैन, नाचना वृत्ताधिकारी गजेन्द्रसिंह सहित अन्य अधिकारियों ने भी मौके का मुआयना कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया और बाद में शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। घटना के बाद पाक विस्थापित भील समाज के लोगों में रोष है। समाज के लोगों ने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। अस्पताल परिसर में भी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा रही। मृतका रेशमा की बहन के पुत्र चंदाराम उर्फ चंदा जी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है।