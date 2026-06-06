मानसून आते ही बदल जाता है सामान्य मार्गों का भी सुरक्षा गणित

सवाल यह नहीं कि बारिश होगी या नहीं, बल्कि यह है कि जिन स्थानों पर हर मानसून में परेशानी सामने आती रही, वहां इस बार क्या बदला है? पत्रिका पड़ताल में यह सच सामने आया है कि हनुमान चौराहा-गीता आश्रम मार्ग, अमर सागर प्रोल, पंचायत समिति सम रोड, रेलवे स्टेशन मार्ग, गांधी कॉलोनी क्षेत्र और गर्ल्स स्कूल रोड आज भी शहर के सबसे संवेदनशील स्थानों में गिने जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश शुरू होते ही इन इलाकों की तस्वीर बदल जाती है। सड़कें दिखाई देना बंद हो जाती हैं, नालों का पानी सड़कों पर आ जाता है और आवागमन जोखिम भरा हो जाता है।