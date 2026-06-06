भीषण गर्मी में पार्क बने शहर की सबसे सक्रिय ‘इवनिंग लाइफलाइन’

शहर के प्रमुख पार्कों, उद्यानों और सार्वजनिक हरित क्षेत्रों में शाम के समय बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। यह बदलाव केवल सैर-सपाटे तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, सामाजिक जुड़ाव और डिजिटल जीवनशैली के बीच संतुलन का नया मॉडल बनकर उभर रहा है। कुछ वर्ष पहले तक पार्कों का उपयोग मुख्य रूप से मॉर्निंग वॉक या बच्चों के खेलने तक सीमित माना जाता था। अब ओपन जिम, वॉकिंग ट्रैक, बैठने की आधुनिक सुविधाओं और हरित वातावरण ने इन्हें शहर की इवनिंग लाइफलाइन में बदल दिया है। शाम छह बजे के बाद पार्कों में युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों की उपस्थिति लगातार बढ़ रही है।