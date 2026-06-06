थाली तक पहुंचने से पहले कितनी सुरक्षित है खाने की हर चीज

जिले में वर्ष 2025 के दौरान कुल 220 खाद्य नमूने लिए गए। इनमें 184 नमूने मानकों के अनुरूप पाए गए, जबकि 36 नमूने अमानक निकले। यानी लगभग हर छह में से एक नमूना गुणवत्ता की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया। यह अनुपात करीब 16 प्रतिशत बैठता है, जो उपभोक्ताओं के लिए चेतावनी संकेत माना जा सकता है। वर्ष 2026 में जनवरी से मई तक 71 नमूनों की जांच प्रक्रिया शुरू हुई। इनमें 20 नमूने सही पाए गए, जबकि 15 नमूने अमानक मिले। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 36 नमूनों की रिपोर्ट अभी भी लंबित है। यानी आधे से अधिक नमूनों की वास्तविक स्थिति सामने आना बाकी है। हकीकत यह है कि जांच व्यवस्था लगातार काम कर रही है, लेकिन रिपोर्ट आने में लगने वाला समय भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक संबंधित उत्पाद बाजार में पहुंच चुके होते हैं या उपभोग में आ चुके होते हैं।