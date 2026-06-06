पोकरण : ऑनलाइन ओपीडी सुविधा मौजूद, फिर भी कतारों में उलझे मरीज

इसी के अंतर्गत कस्बे के राजकीय जिला चिकित्सालय में भी सुविधा लागू की गई है। उक्त सुविधा के अंतर्गत अस्पताल परिसर में पर्ची काउंटर के पास ही एक पोस्टर लगाया गया है। जिस पर क्यूआर कोड है, उसे मोबाइल से स्कैन कर आसान तरीके से कुछ ही मिनटों में स्वयं पर्ची जनरेट कर सकते है। इसके बाद काउंटर पर टोकन नंबर बताते ही पर्ची मिल जाती है। इस सुविधा से लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा और मरीजों को भी पर्ची के लिए घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कस्बे के राजकीय अस्पताल में प्रतिदिन 800 से अधिक मरीज उपचार के लिए आते है। ऐसे में ऑनलाइन पर्ची सुविधा से आधे घंटे का समय बच सकता है।