आज का सवाल: आए दिन सड़क हादसे घटित होते हैं। इन हादसों के लिए परिस्थितियों से ज्यादा क्या व्यक्तिगत लापरवाही जिम्मेदार होती है?

जैसलमेर. जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों और शहर के प्रमुख मार्गों पर लगातार सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। कई मामलों में सड़क की खराब स्थिति, पशुओं का अचानक सड़क पर आ जाना, धूलभरी आंधियां और रात के समय कम दृश्यता जैसी परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकांश हादसों के पीछे वाहन चालकों की व्यक्तिगत लापरवाही भी एक बड़ा कारण है।