उदयपुर में शर्मनाक: GNM छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर किया बलात्कार, PG वार्डन और साथी पर संगीन आरोप

पीड़िता पिछले एक साल से हिरणमगरी स्थित एक गर्ल्स पीजी में रहकर पढ़ाई कर रही थी। रिपोर्ट के अनुसार, 13 अप्रैल को पीजी वार्डन करण ने पीड़िता और उसकी सहेली को चाय पिलाने के बहाने बाहर चलने को कहा। वार्डन पर भरोसा कर दोनों छात्राएं उसके साथ चली गईं। करण उन्हें शोभागपुरा-सुखेर क्षेत्र में ले गया, जहां उसका साथी प्रहलाद चौधरी पहले से मौजूद था।