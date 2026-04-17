राजस्थान में लव स्टोरी का दुखद अंत, पेड़ पर फंदे से लटके मिले प्रेमी-प्रेमिका के शव, क्षेत्र में फैली सनसनी

Jhunjhunu Lovers Suicide Case: झुंझुनूं/गुढ़ागौड़जी। जिले के गुढ़ागौड़जी क्षेत्र के भोड़की गांव में शुक्रवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब जोहड़े में एक प्रेमी युगल के शव पेड़ से लटके हुए मिले। सूचना मिलते ही गुढ़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी। सुबह करीब 6 बजे गांव के दिनेश कुमावत ने जोहड़े में यह मंजर देखा। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।