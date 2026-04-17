किलर लुक या खौफ? शादीशुदा, 2 बच्चों का पिता और लव मैरिज का दावा, जानें क्यों लड़कियों के बीच चर्चा में रहा गैंगस्टर राजू मांजू

गैंगस्टर राजू मांजू के अपराध की दुनिया में सक्रिय होने के बावजूद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उसके 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वह हथियारों के साथ तस्वीरें डालकर युवाओं को अपनी गैंग की ओर आकर्षित करता था। वहीं, एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि सोशल मीडिया पर उसकी फैन फॉलोइंग में लड़कियों की संख्या भी अधिक बताई जाती है।