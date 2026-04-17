राजस्थान में BJP नेता को जान से मारने की धमकी, गैंगस्टर गोदारा गैंग का गुर्गा बताते हुए बोला- रमेश रूलानिया जैसा हश्र होगा

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कदम उठाए हैं। जितेंद्र रंगवानी की जान को खतरे को देखते हुए उन्हें एक हथियारबंद पुलिस जवान सुरक्षा के लिए मुहैया कराया गया है। पुलिस की टीमें रंगवानी के निवास, उनके शराब के गोदामों और घटना स्थल (सैलून) के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं। साइबर सेल की मदद से उन विदेशी या वर्चुअल नंबरों को ट्रेस किया जा रहा है जिनसे व्हाट्सएप कॉल आए थे।