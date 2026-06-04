दिल्ली होटल अग्निकांड : अजमेर के पति-पत्नी की मौत, करीबी दोस्त ने कहा- पलभर में छीन लिया 30 साल पुराना यार

बैंक सेवा के दौरान दोनों ने कई वर्षों तक एक ही शाखा में कार्य किया। दोनों ने एक साथ पदोन्नति प्राप्त की। अलग-अलग स्थानों पर तबादले होने के बावजूद उनकी मित्रता कभी कम नहीं हुई। गुप्ता ने बताया, “हमारी दोस्ती करीब 30 साल पुरानी थी। नौकरी से लेकर परिवार तक हर सुख-दुख में हम साथ रहे।” दोस्ती की गहराई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 1994 में जवरीलाल अग्रवाल के आग्रह पर ही आरपी गुप्ता ने अजमेर के गुलाबबाड़ी में एक भूखंड खरीदा था। गुप्ता ने वर्ष 1998 में मकान बनवा लिया, जबकि करीब तीन वर्ष बाद जवरीलाल ने भी वहीं अपना घर बना लिया। पड़ोसी बनने के बाद दोनों परिवारों का आपसी मेलजोल और अधिक बढ़ गया और अक्सर उनकी शामें साथ बीतती थीं।