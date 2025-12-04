‘यूथ कांग्रेस में रहा तो लड़कियों का…’ कांग्रेस महिला नेता का खुलासा, सस्पेंड MLA ममकूटाथिल की बढ़ी मुश्किलें

महिला कांग्रेस नेता ने कहा कि युवा कांग्रेस को एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है, जहां कई युवतियां प्रवेश कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन जब उनके जैसे लोग अध्यक्ष बनेंगे, तो हमारी लड़कियों का शोषण होगा। महिला नेता ने कहा, “मैंने अनुरोध किया था कि अगर हमारी लड़कियों को कांग्रेस में काम करने के लिए एक सुरक्षित माहौल चाहिए, तो उनके (ममकूटाथिल) जैसे लोगों को अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। मेरे अनुरोध को न केवल नजरअंदाज किया गया बल्कि परमबिल ने मेरा मजाक उड़ाया। परमबिल लोकसभा सदस्य और कांग्रेस उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने हालांकि शहनास के आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया।