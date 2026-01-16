लाड़ली बहना योजना, उज्ज्वला योजना और 8 अन्य योजनाओं से कटेंगे नाम !

MP News: श्योपुर शासन द्वारा भले ही समग्र आईडी की आधार से ई-केवायसी कराना अनिवार्य किया हो, बावजूद इसके श्योपुर जिले में शत-प्रतिशत समग्र आईडी की केवायसी नहीं हो पाई है। जबकि पिछले साल 3 महीने का विशेष अभियान भी चलाया गया था। यही वजह है अभी तक जिले में 76 फीसदी समग्र आईडी की ई-केवायसी हो पाई है, जबकि अभी डेढ़ लाख से अधिक लोग ई-केवायसी से वंचित हैं। ऐसे में हितग्राहियों ने समय पर ई-केवायसी की प्रक्रिया पूरी नहीं करी तो उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना भी बंद हो सकता है।