लाड़ली बहना योजना, उज्ज्वला योजना और 8 अन्य योजनाओं से कटेंगे नाम !

Ladli Behna Yojana, Ujjwala Yojana प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)
MP News: श्योपुर शासन द्वारा भले ही समग्र आईडी की आधार से ई-केवायसी कराना अनिवार्य किया हो, बावजूद इसके श्योपुर जिले में शत-प्रतिशत समग्र आईडी की केवायसी नहीं हो पाई है। जबकि पिछले साल 3 महीने का विशेष अभियान भी चलाया गया था। यही वजह है अभी तक जिले में 76 फीसदी समग्र आईडी की ई-केवायसी हो पाई है, जबकि अभी डेढ़ लाख से अधिक लोग ई-केवायसी से वंचित हैं। ऐसे में हितग्राहियों ने समय पर ई-केवायसी की प्रक्रिया पूरी नहीं करी तो उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना भी बंद हो सकता है।
बताया गया है कि जिले में 7 लाख 86 हजार 428 समग्र आईडी बनी हुई है। जिसमें से 15 जनवरी 2026 तक की स्थिति में 5 लाख 99 हजार 662 हितग्राहियों ने ही अपनी समग्र-ईकेवायसी कराई है। यानि अभी 76.25 फीसदी समग्र ई-केवायसी हुई और 23.75 फीसदी लोगों की अभी ई-केवायसी होनी है। ऐसे लोगों की संख्या 1 लाख 86 हजार 153 है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने सभी सरकारी योजनाओं में समग्र आइडी से जोड़ दिया गया है, यही वजह है कि ई-केवायसी कराई जा रही है।
सरकार ने समग्र आईडी से कई योजनाओं को जोड़ दिया है। जिनमें लाड़ली बहना योजना, वृद्धावस्था/विधवा/दिव्यांग पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्यान्न वितरण (पीडीएस), मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना, श्रमिक कार्ड/निर्माण श्रमिक योजना, उज्ज्वला योजना (गैस कनेक्शन), निःशुल्क उपचार योजनाएं (आयुष्मान), लोक सेवा गारंटी की आय, जाति प्रमाणपत्र सहित अन्य प्रमाणपत्र बनवाना आदि शामिल हैं। ऐसे में यदि ई-केवायसी नहीं हुई तो इन योजनाओं से नाम कट सकता है।
समग्र आईडी की ई-केवायसी कराना जरूरी है, इसके लिए सतत प्रक्रिया चल रही है। जिले में अभी तक 76.25 फीसदी लोगों की समग्र ई-केवायसी हो चुकी है। अन्य हितग्राही भी अपनी ई-केवायसी अवश्य कराएं।- धर्मेंद्र मीणा, प्रबंधक, ई-गवर्नेस श्योपुर
समग्र आईडी की ई-केवायसी कराने में जिले में नगरीय निकायों में जहां बड़ौदा नगरपरिषद अव्वल है, वहीं जनपदों में श्योपुर जनपद पंचायत आगे है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार जनपद पंचायत श्योपुर में 79.62 फीसदी ई-केवायसी हुई है, जबकि जनपद पंचायत विजयपुर में 71.09 और जनपद पंचायत कराहल में 72.62 फीसदी हुई है। वहीं नगरीय निकायों में नगरपालिका श्योपुर में 82.57 फीसदी, नगरपरिषद बड़ौदा में 90.29 फीसदी और नगरपरिषद विजयपुर में 88.67 फीसदी लोगों के अपनी समग्र आईडी की ई-केवायसी कराई है।
