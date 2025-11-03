डाक विभाग की नई सेवा शुरु, अब घर बैठे भेज सकेंगे ‘पार्सल’

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: अब ग्राहक को पोस्ट ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। डाक विभाग ने नई डिजिटल सेवा शुरू की है। नाम है क्लिक एन बुक। इसके जरिए ग्राहक घर बैठे ही डाक सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे। यह सेवा फिलहाल ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर के 79 पिनकोड क्षेत्रों में उपलब्ध थी।
इसके माध्यम से उपभोक्ता स्मार्टफोन या कंप्यूटर से ही अपने डाक सामान की बुकिंग कर सकते हैं, उसका भुगतान कर सकते हैं और पिकअप की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
इसके लिए उन्हें डाक विभाग के सेल्फ सर्विस पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। यहां वे गेस्ट लॉगिन कर सकते हैं, ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद बुकिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। पिकअप एड्रेस और अन्य जानकारी भरने के बाद ग्राहक को आर्टिकल की बुकिंग, डोमेस्टिक आर्टिकल के लिए पेमेंट करना होगा। क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट किया जाता है और फिर बुकिंग का लेबल और रसीद प्रिंट किया जाता है।
बुकिंग के बाद संबंधित कर्मचारी पिकअप एजेंट को काम सौंपते हैं। एजेंट ऐप डीएसएस (डिलीवरी सपोर्ट सिस्टम) से पिकअप करता है। कर्मचारी या एजेंट द्वारा सही पिकअप के बाद रिकॉर्ड सिस्टम में अपडेट हो जाता है। पिकअप एजेंट डीएसएस ऐप में लॉगिन करके लंबित आर्टिकल की सूची देखता है।
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग