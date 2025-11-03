डाक विभाग की नई सेवा शुरु, अब घर बैठे भेज सकेंगे ‘पार्सल’

इसके लिए उन्हें डाक विभाग के सेल्फ सर्विस पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। यहां वे गेस्ट लॉगिन कर सकते हैं, ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद बुकिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। पिकअप एड्रेस और अन्य जानकारी भरने के बाद ग्राहक को आर्टिकल की बुकिंग, डोमेस्टिक आर्टिकल के लिए पेमेंट करना होगा। क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट किया जाता है और फिर बुकिंग का लेबल और रसीद प्रिंट किया जाता है।