Hello Doctor : सीने में जकडन, सांस फूलने, घुटनों और कंधों में बहुत तेज अकडन…सामान्य राेग से जुड़े 10 सवालाें के जवाब जानिए डॉ. माेहम्मद अकलम से

डॉ. मोहम्मद अकमल, एम.डी. एनआईयूएम बेंगलुरु, वर्तमान में राजस्थान सरकार के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी मेडिसिन, टोंक में एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। रेजिमेंटल थेरेपी में विशेषज्ञता रखते हैं। इन्हें देश-विदेश में कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्होंने अब तक 25 से अधिक राष्ट्रीय कार्यशालाओं एवं आयुष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मुख्य वक्ता के रूप में व्याख्यान दिए हैं। इन्होंने तीन पुस्तकों के लेखक हैं । इनके नाम 15 से अधिक शोध-पत्र अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हैं। इनके जोड़ों के दर्द, त्वचा रोग, बुजुर्गों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, कोविड-19 रोकथाम एवं मिजाज मूल्यांकन आपके प्रमुख अध्ययन क्षेत्र रहे हैं। वर्तमान में ये डॉ. एस.आर.आर. आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की पत्रिका "आरोग्यम" के सहायक संपादक भी हैं।