5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Hello Doctor : सीने में जकडन, सांस फूलने, घुटनों और कंधों में बहुत तेज अकडन…सामान्य राेग से जुड़े 10 सवालाें के जवाब जानिए डॉ. माेहम्मद अकलम से

Hello Doctor : सीने में जकड़न, सांस फूलना, घुटनों और कंधों में तेज अकड़न जैसे आम लेकिन परेशान करने वाले लक्षणों को लेकर लोग अक्सर उलझन में रहते हैं। क्या ये सामान्य समस्या है या किसी गंभीर बीमारी का संकेत? यहां पढ़िए ऐसे ही 10 सबसे आम सवालों के आसान और भरोसेमंद जवाब, जिन्हें वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉ. मोहम्मद अकलम ने सरल भाषा में समझाया है। यह गाइड आपकी रोजमर्रा की हेल्थ चिंताओं को दूर करने में मदद करेगी।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Dec 05, 2025

Hello Doctor

Hello Doctor (photo- pattrika)

Hello Doctor : यह सर्दियों का मौसम त्वचा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता। सीने में जकडन, सांस फूलने, घुटनों और कंधों में बहुत तेज अकडन और कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स इन दिनों आम हो जाती हैं। ऐसे में लोग घर पर किए जाने वाले उपायों से लेकर सही इलाज तक कई सवालों के जवाब तलाशते रहते हैं। इसीलिए हमने आपके लिए त्वचा विशेषज्ञों से उन 10 सबसे जरूरी सवालों के वैज्ञानिक और आसान जवाब जुटाए हैं, ताकि आप अपनी स्किन को इस मौसम में भी हेल्दी रह सकें।

डॉ. मोहम्मद अकमल, एम.डी. एनआईयूएम बेंगलुरु, वर्तमान में राजस्थान सरकार के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी मेडिसिन, टोंक में एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। रेजिमेंटल थेरेपी में विशेषज्ञता रखते हैं। इन्हें देश-विदेश में कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्होंने अब तक 25 से अधिक राष्ट्रीय कार्यशालाओं एवं आयुष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मुख्य वक्ता के रूप में व्याख्यान दिए हैं। इन्होंने तीन पुस्तकों के लेखक हैं । इनके नाम 15 से अधिक शोध-पत्र अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हैं। इनके जोड़ों के दर्द, त्वचा रोग, बुजुर्गों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, कोविड-19 रोकथाम एवं मिजाज मूल्यांकन आपके प्रमुख अध्ययन क्षेत्र रहे हैं। वर्तमान में ये डॉ. एस.आर.आर. आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की पत्रिका "आरोग्यम" के सहायक संपादक भी हैं।

  1. मेरी उम्र 58 वर्ष है। हर सर्दी में रात को अचानक सीने में जकडन और सांस फूलने लगती है, पसीना आता है, 10-15 मिनट बाद अपने आप ठीक हो जाता है। दिन में कुछ नहीं होता। ईसीजी नॉर्मल है। क्या ये ठंड से दिल की नसें सिकुडऩे की वजह से हो सकता है?- राकेश शर्मा
  2. सर्दी शुरू होते ही मेरी अस्थमा रात 2-3 बजे सबसे ज्यादा खराब हो जाती है। दिन में इनहेलर से कंट्रोल रहता है, लेकिन रात में नींद टूट जाती है। क्या इसके लिए कोई खास दवा रात को पहले से लेनी चाहिए या कोई नई थेरेपी है?- प्रिया मेहता
  3. ठंड लगते ही मेरी अंगुलियां पहले सफेद हो जाती हैं, फिर नीली, फिर लाल होकर बहुत जलन करती हैं। गर्म पानी में डालने पर ही ठीक होती हैं। क्या ये कोई ब्लड सर्कु लेशन की बीमारी है? कुछ स्थायी इलाज है क्या?- कमलेश बेन
  4. हर सर्दी में मेरे होंठ फटते हैं और कोनों पर बार-बार छाले हो जाते हैं, कितना भी बाम लगाऊं कुछ नहीं होता। क्या ये किसी विटामिन की कमी की वजह से है? कौन-से टेस्ट करवाने चाहिए?- अर्शिया खान
  5. मेरी उम्र 65 वर्ष है और सर्दियों में सुबह उठते ही घुटनों और कंधों में बहुत तेज अकडऩ और दर्द होता है, 30-40 मिनट चलने फिरने के बाद ही थोड़ा आराम आता है। ब्लड टेस्ट में सब नॉर्मल है। क्या ये कोई खास तरह का गठिया है?- सुरेंद्र पांडे
  6. जैसे ही सर्दी शुरू होती है, मेरा मूड बहुत खराब रहने लगता है, दिन में 10-12 घंटे सोती हूं, कुछ करने का मन नहीं करता और वजन भी बढ़ जाता है। गर्मियों में बिल्कुल ठीक रहती हूं। क्या ये सर्दी का डिप्रेशन है? इसका कोई अच्छा इलाज है?- नेहा गुप्ता
  7. सर्दियों में बाहर दौडने या तेज चलने पर 5-7 मिनट में ही खांसी और सीने में घरघराहट शुरू हो जाती है। घर के अंदर ऐसा नहीं होता। क्या ये ठंडी हवा से होता है?- राजेश तिवारी
  8. सर्दियों में रात को मेरे पैरों में बहुत तेज जलन होती है, जैसे आग में रखे हों। चादर भी नहीं सहन होती। शुगर और बी12 सब नॉर्मल हैं। क्या ये नसों की कोई बीमारी हो सकती है?- सुनीता देवी
  9. मेरी उम्र 14 वर्ष है और हर सर्दी में मुझे 4-5 बार सांस की घरघराहट हो जाती है। खांसी और सांस फूलने लगती है। मुझे क्या करना चाहिए ?- आयुष सिंह
  10. सर्दी में मेरी नाक और गला हमेशा सूखा रहता है, खांसी भी सूखी आती है, पानी पीने पर भी आराम नहीं। ह्यूमिडिफायर यूज करता हूं फिर भी। क्या इसके लिए कोई स्प्रे या खारा पानी का इलाज है?- विकास राणा

ये भी पढ़ें

Hello Doctor : बेवजह गुस्सा आना, नींद नहीं, दिल का जोर से धड़कना… ऐसे 10 सवालों के जवाब मनोचिकित्सक से जानें
स्वास्थ्य
Hello Doctor, Neend na aane ke karan, gussa aana, dil dhadkana, Psychologist, gussa aane ke karan,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Dec 2025 02:51 pm

Hindi News / Health / Hello Doctor : सीने में जकडन, सांस फूलने, घुटनों और कंधों में बहुत तेज अकडन…सामान्य राेग से जुड़े 10 सवालाें के जवाब जानिए डॉ. माेहम्मद अकलम से

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Glucose Monitor Death 2025: डायबिटीज मशीन के कारण 7 मौतें, 700 से ज्यादा मरीज गंभीर, जानिए क्या है मामला

Glucose monitor death 2025
स्वास्थ्य

Shocking! घाव भरने में देरी क्यों? कहीं आपके बालों का रंग तो नहीं है रुकावट, जानें क्या कहती है रिसर्च

Red Hair Gene
स्वास्थ्य

अकेलापन 15 सिगरेट पीने जितना खतरनाक! WHO का दावा, सद्गुरु से जानें इसे दूर करने के उपाय

Loneliness Health Risks
स्वास्थ्य

2,600 रुपए से भी कम में Cancer Vaccine! रूस की नई वैक्सीन से ठीक हो सकता है ये कैंसर

Cancer Vaccine
स्वास्थ्य

Air Pollution Health Risk: दिल्ली में 2 लाख लोग बीमार! सरकार के आंकड़े चौंकाने वाले, ऐसे लोगों में दिखा ज्यादा खतरा

Air Pollution Health Risk
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.