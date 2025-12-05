Shocking! घाव भरने में देरी क्यों? कहीं आपके बालों का रंग तो नहीं है रुकावट, जानें क्या कहती है रिसर्च

2025 की एक पीयर-रिव्यू स्टडी “MC1R determines healing outcomes in acute and chronic wound repair” (Nawilaijaroen Y. et al.) ने चौंकाने वाली जानकारी दी। लाल बालों के पीछे जो जीन काम करता है। MC1R, वही जीन चोटों और घावों को भरने में भी बड़ी भूमिका निभाता है। आम तौर पर MC1R शरीर में पिगमेंट बनाता है। यानी काले,भूरे और लाल,पीले रंग का संतुलन। लेकिन ये जीन सिर्फ रंग ही नहीं देता, बल्कि यह इम्यून सिस्टम, त्वचा की मरम्मत और ब्लड वेसल बनने में भी मदद करता है। कमजोर MC1R से घाव देर से भरता है।