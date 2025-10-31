Hair Dye Cancer Risk : बालों को बार-बार रंगने से कैंसर का खतरा! स्टडी में खुलासा, इससे बचने के उपाय जानिए

Hair Dye Cancer Risk : फैशन के इस दौर में बालों को रंगना एक आम बात है। लोग अलग लुक के लिए कई बार अपने बालों का रंग बदलते रहते हैं। ऐसे में एक हालिया वैज्ञानिक समीक्षा ने यह चेतावनी दी है कि लंबे समय तक हेयर डाई का उपयोग कुछ प्रकार के कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। विशेष रूप से, गहरे रंगों की हेयर डाई का बार-बार इस्तेमाल करने वाले लोगों में यह खतरा अधिक पाया गया है। यह अध्ययन अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इरविन (UC Irvine) की डॉ. रैचेल के. ग्रीन और उनकी टीम द्वारा किया गया है, जिसे JAAD International जर्नल में 25 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित किया गया।