Air Pollution Health Risk: दिल्ली में 2 लाख लोग बीमार! सरकार के आंकड़े चौंकाने वाले, ऐसे लोगों में दिखा ज्यादा खतरा

डायबिटीज में शरीर पहले से ही उच्च स्तर का तनाव (stress) और सूजन (inflammation) झेल रहा होता है। प्रदूषण इसे और बढ़ा देता है। इससे खून की नलियों में सिकुड़न आती है, फेफड़ों की टिश्यू धीरे ठीक होते हैं। इंफेक्शन जल्दी पकड़ लेता है। शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है। इस कारण कई मरीज बताते हैं कि प्रदूषण वाले दिनों में उन्हें जल्दी थकावट, खांसी, सांस फूलना और शुगर में उतार-चढ़ाव महसूस होता है। हार्ट के मरीजों पर इसका असर मिनटों में दिखता है