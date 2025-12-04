Winter Sleeping Mistakes: सर्दियों में मुंह ढककर सोते हैं? रातभर में हो सकती है ये गंभीर समस्या, जानें सोने का सही तरीका

आरामदायक और हल्के गर्म कपड़े पहनें। बहुत भारी या तंग कपड़े नींद खराब करते हैं और शरीर को गर्म होने नहीं देते। “बाईं करवट” सोना सबसे अच्छा होता है। डॉक्टरों के अनुसार यह पाचन सुधरता है, खर्राटे कम करता है और सांस बेहतर चलती है।सिर को थोड़ा ऊंचा रखें, तकिया ठीक से गर्दन के नीचे होना चाहिए। इससे सांस लेना आसान होता है और नाक बंद होने पर आराम मिलता है। मुंह ढककर ना सोएं (कम से कम नाक खुली रहे) अगर बहुत ठंड लगती है तो हल्का, सांस लेने योग्य कंबल इस्तेमाल करें। कमरे में हल्का-सा वेंटिलेशन रखें, पूरी तरह बंद कमरा CO₂ बढ़ाता है। थोड़ा-सा गैप ताजी हवा के लिए जरूरी है।