Winter Sleeping Mistakes: सर्दियों में मुंह ढककर सोते हैं? रातभर में हो सकती है ये गंभीर समस्या, जानें सोने का सही तरीका

Winter Sleeping Mistakes (Photo- freepik)
Winter Sleeping Mistakes: सर्दियों में रजाई में मुंह तक लिपटकर सोना सबको पसंद आता है। लगते भी है। गर्मी, आराम और गहरी नींद! लेकिन डॉक्टरों के अनुसार यह आदत शरीर की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में बाधा डाल सकती है। खासकर सांस लेना, दिल का काम, स्किन हेल्थ और दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचना। इन सब पर इसका सीधा असर पड़ता है। आइए समझते हैं कि सर्दियों में मुंह ढककर सोने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं और सही तरीका क्या है।
रजाई या कंबल के अंदर आपकी सांस से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड फंस जाती है। इससे अंदर की हवा लगातार घटिया और कम ऑक्सीजन वाली हो जाती है। इससे सुबह सिरदर्द, हार्टबीट बढ़ना, थकान, नींद पूरी ना होना, चक्कर आना हो सकता है।
कंबल के अंदर हवा सही तरह चल नहीं पाती। लंबे समय तक ऐसी हवा में सोने से फेफड़ों पर दबाव पड़ता है। इससे सांस फूलना, रात में बार-बार उठना, सांस का भारीपन, अस्थमा वाले लोगों में लक्षण बढ़ सकता है।
कम ऑक्सीजन की वजह से दिल को खून पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे BP और Heart को खतरा ब्लड प्रेशर बढ़ना हार्ट पर अतिरिक्त दबाव स्पेशली बुजुर्गों और हार्ट पेशेंट्स के लिए जोखिम हो सकता है।
कंबल के अंदर नमी और पसीना जमा हो जाता है। इसके कारण चेहरे पर चिपचिपापन, रोमछिद्र बंद होना, पिंपल्स और फंगल इन्फेक्शन
आरामदायक और हल्के गर्म कपड़े पहनें। बहुत भारी या तंग कपड़े नींद खराब करते हैं और शरीर को गर्म होने नहीं देते। “बाईं करवट” सोना सबसे अच्छा होता है। डॉक्टरों के अनुसार यह पाचन सुधरता है, खर्राटे कम करता है और सांस बेहतर चलती है।सिर को थोड़ा ऊंचा रखें, तकिया ठीक से गर्दन के नीचे होना चाहिए। इससे सांस लेना आसान होता है और नाक बंद होने पर आराम मिलता है। मुंह ढककर ना सोएं (कम से कम नाक खुली रहे) अगर बहुत ठंड लगती है तो हल्का, सांस लेने योग्य कंबल इस्तेमाल करें। कमरे में हल्का-सा वेंटिलेशन रखें, पूरी तरह बंद कमरा CO₂ बढ़ाता है। थोड़ा-सा गैप ताजी हवा के लिए जरूरी है।
सर्दियों में ठंड तो लगती है, लेकिन शरीर को ऑक्सीजन, साफ हवा और सही पोजिशन भी चाहिए। मुंह ढककर सोना भले आरामदायक हो, लेकिन यह धीरे-धीरे दिल, फेफड़ों और स्किन पर असर डाल सकता है। इसलिए, बस थोड़ा-सा तरीका बदलें नींद भी अच्छी आएगी और हेल्थ भी सुरक्षित रहेगी।
