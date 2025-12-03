Tea Coffee Side Effects: सर्दियों में चाय-कॉफी ज्यादा पीते हैं? हड्डियां सूख सकती हैं, डॉक्टर से जानिए कैसे बचें

ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा और रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉ. पी.सी. जगदीश बताते हैं कि cartilage का बड़ा हिस्सा पानी से बना होता है। वे कहते हैं “अगर शरीर में पानी की कमी होती है, तो cartilage अपनी लचीलापन खोने लगता है। इससे joints में cushioning कम हो जाती है और हर मूवमेंट के साथ friction बढ़ता है।” कैफीन सीधे cartilage को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन उसका हल्का diuretic प्रभाव शरीर से पानी कम कर सकता है। खासकर तब, जब व्यक्ति पानी कम और चाय-कॉफी ज्यादा पी रहा हो।