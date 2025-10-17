Foods Avoid to Eat on Empty Stomach: चाय-कॉफी ही नहीं, खाली पेट इन हेल्दी चीजों का सेवन करना भी है खतरनाक, सुबह भूलकर भी ना खाएं!

Foods you should not eat on empty stomach|फोटो सोर्स – Freepik
Foods Avoid to Eat on Empty Stomach: सुबह की शुरुआत अच्छी हो, तो दिनभर शरीर भी अच्छा साथ देता है। लेकिन कुछ लोग दिन की शुरुआत ही ऐसी चीजों से करते हैं, जो हेल्दी दिखने के बावजूद नुकसानदायक होती हैं खासकर जब पेट खाली हो। खाली पेट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काफी सेंसिटिव होता है, और अगर हम गलत चीज खा लें तो गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्याएं तुरंत शुरू हो सकती हैं।
सुबह-सुबह एक कप चाय या कॉफी पीने की आदत बहुत आम है, लेकिन यह आदत धीरे-धीरे पेट की समस्याओं को जन्म दे सकती है। इन ड्रिंक्स में कैफीन होता है, जो एसिड को बढ़ाता है और शरीर में डिहाइड्रेशन भी ला सकता है। अगर आपको सुबह चाय की तलब लगती है, तो उसे कुछ हल्के स्नैक के बाद लें, खाली पेट बिल्कुल नहीं।
कुछ लोगों को पराठा, पूड़ी या चटपटे खाने के बिना दिन शुरू ही नहीं होता। लेकिन सुबह पेट एकदम सुस्त होता है और ऐसे खाने को पचाना उसके लिए टेढ़ी खीर है। ज्यादा तेल या मसालों वाला खाना पेट में गैस, एसिडिटी और भारीपन की समस्या पैदा कर सकता है। बेहतर होगा सुबह हल्का और सुपाच्य भोजन लें।
संतरा, मौसंबी, कीवी या नींबू जैसे फल में भले ही विटामिन C भरपूर होता है, लेकिन इन्हें खाली पेट खाना उल्टा असर डाल सकता है। इन फलों में मौजूद सिट्रिक एसिड पेट की अंदरूनी परत को चुभने लगता है, जिससे एसिड बर्न या कब्ज जैसी परेशानियां हो सकती हैं। बेहतर है इन्हें ब्रेकफास्ट के बाद या स्नैक टाइम में खाएं।
सुबह-सुबह ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीना शरीर को झटका देने जैसा होता है। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, और खाना सही से पच नहीं पाता। इसके मुकाबले गुनगुना पानी पीना न सिर्फ शरीर को एक्टिव करता है बल्कि टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है।
खाली पेट मिठाई, चॉकलेट या ज्यादा शुगर वाली चीजें खाना जितना टेस्टी लगता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। इससे शरीर का शुगर लेवल अचानक बढ़ता है, जिससे इंसुलिन इम्बैलेंस हो सकता है। लंबे समय तक ऐसा करने से टाइप-2 डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है।
