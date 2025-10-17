Foods Avoid to Eat on Empty Stomach: चाय-कॉफी ही नहीं, खाली पेट इन हेल्दी चीजों का सेवन करना भी है खतरनाक, सुबह भूलकर भी ना खाएं!

Foods Avoid to Eat on Empty Stomach: सुबह की शुरुआत अच्छी हो, तो दिनभर शरीर भी अच्छा साथ देता है। लेकिन कुछ लोग दिन की शुरुआत ही ऐसी चीजों से करते हैं, जो हेल्दी दिखने के बावजूद नुकसानदायक होती हैं खासकर जब पेट खाली हो। खाली पेट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काफी सेंसिटिव होता है, और अगर हम गलत चीज खा लें तो गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्याएं तुरंत शुरू हो सकती हैं।