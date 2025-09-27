Foods That Drain Your Energy: कहीं ये फूड्स तो नहीं बना रहे आपको सुस्त, एनर्जी लौटानी है तो इनको खाना कर दें कम

Foods That Drain Your Energy: हम अक्सर सोचते हैं कि थकान या एनर्जी की कमी सिर्फ इस वजह से होती है कि हम ज्यादा खा रहे हैं। लेकिन सच यह भी है कि कई बार आप जो नहीं खा रहे या गलत तरह के स्नैक्स चुन रहे हैं, वही आपकी ऊर्जा को धीरे-धीरे खत्म कर देते हैं। खासकर आज के दौर में, जब हेल्दी दिखने वाले पैक्ड स्नैक्स और शुगर-लोडेड फूड्स हर जगह मौजूद हैं, यह जानना जरूरी है कि कौन-सी चीजें आपको ताजगी देने के बजाय और सुस्त बना सकती हैं।