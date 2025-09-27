Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Foods That Drain Your Energy: कहीं ये फूड्स तो नहीं बना रहे आपको सुस्त, एनर्जी लौटानी है तो इनको खाना कर दें कम

Foods That Drain Your Energy: क्या आप दिनभर थकावट महसूस करते रहते हैं और आपका एनर्जी लेवल डाउन रहता है? तो कुछ हेल्दी फूड्स से अपनी एनर्जी बनाए रखें। चलिए जानते हैं कौन-कौन से वो फूड्स हैं जो आपको सुस्त और थका हुआ महसूस करवा सकते हैं।

भारत

MEGHA ROY

Sep 27, 2025

Foods that make you feel sluggish|फोटो सोर्स – Freepik

Foods That Drain Your Energy: हम अक्सर सोचते हैं कि थकान या एनर्जी की कमी सिर्फ इस वजह से होती है कि हम ज्यादा खा रहे हैं। लेकिन सच यह भी है कि कई बार आप जो नहीं खा रहे या गलत तरह के स्नैक्स चुन रहे हैं, वही आपकी ऊर्जा को धीरे-धीरे खत्म कर देते हैं। खासकर आज के दौर में, जब हेल्दी दिखने वाले पैक्ड स्नैक्स और शुगर-लोडेड फूड्स हर जगह मौजूद हैं, यह जानना जरूरी है कि कौन-सी चीजें आपको ताजगी देने के बजाय और सुस्त बना सकती हैं।

रिफाइंड व्हाइट कार्ब्स

सफेद ब्रेड, पास्ता, व्हाइट राइस जैसी चीज़ें जल्दी पच जाती हैं और शुगर लेवल को अचानक बढ़ा देती हैं। लेकिन जैसे ही ये लेवल नीचे गिरता है, आप तुरंत सुस्ती और थकान महसूस करने लगते हैं।

Pro Tip
ब्राउन राइस, ओट्स, क्विनोआ और मल्टीग्रेन ब्रेड जैसे होल ग्रेन विकल्प अपनाएं। ये धीरे-धीरे पचते हैं और लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखते हैं।

अल्कोहल

शाम को रिलैक्स करने के लिए ली गई ड्रिंक, आपके अगले दिन का मूड और एनर्जी बिगाड़ सकती है। अल्कोहल नींद की क्वालिटी को खराब करता है, जिससे पूरा 8 घंटे सोने के बाद भी थकान महसूस होती है।

Pro Tip
जरुरत से ज्यादा अल्कोहल लेने से बचें। खासतौर पर रात के समय लिमिटेड मात्रा में ही लें, ताकि नींद और एनर्जी दोनों पर असर न पड़े।

कॉफी

सुबह की कॉफी ताजगी दे सकती है, लेकिन ज्यादा कॉफी आपके लिए उल्टा असर भी डाल सकती है। ओवरडोज़ से नींद खराब होती है और डिहाइड्रेशन भी बढ़ सकता है।

Pro Tip
दिनभर में 3-4 कप से ज्यादा कॉफी न लें और पानी पीना न भूलें। साथ ही कॉफी को हेल्दी स्नैक्स और बैलेंस्ड डाइट का रिप्लेसमेंट न बनाएं।

एनर्जी ड्रिंक्स

एनर्जी ड्रिंक्स तुरंत बूस्ट जरूर देते हैं, लेकिन ये असर ज्यादा देर तक टिकता नहीं। इनमें हाई कैफीन और शुगर होती है, जो एनर्जी लेवल को तेजी से गिरा देती है। साथ ही दिल की धड़कन तेज होना, घबराहट या बेचैनी जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं।

Pro Tip
इनकी जगह पानी, नारियल पानी या नींबू-पानी जैसे नेचुरल ऑप्शन चुनें।

फ्राइड और फास्ट फूड

बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज जैसी चीजें फैट और कैलोरी में ज्यादा लेकिन पोषण में कम होती हैं। ये पचने में समय लेती हैं और पेट में Heaviness, सुस्ती और थकान छोड़ जाती हैं।

Pro Tip
बाहर के फ्राइड फूड्स की जगह घर पर बेक्ड या एयर-फ्राइड ऑप्शन ट्राय करें। इससे स्वाद भी मिलेगा और सेहत भी।

न्यूट्रिएंट-गरीब फूड्स

कम कैलोरी वाले पैक्ड स्नैक्स अक्सर हमें हेल्दी ऑप्शन लगते हैं। जैसे “लाइट” पॉपकॉर्न या प्रेट्ज़ेल्स। इनमें कैलोरी और फैट कम होते हैं, लेकिन जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स भी नहीं होते। नतीजा यह कि आपको थोड़ी देर के लिए तो पेट भरा लगेगा, लेकिन एनर्जी और न्यूट्रिशन की कमी बनी रहेगी।

Pro Tip
ऐसे पैक्ड स्नैक्स की जगह रियल और सैटिस्फाइंग फूड्स चुनें। जैसे बेबी कैरट्स, खीरे, सेब के स्लाइस या ताजी स्ट्रॉबेरी ये न सिर्फ हेल्दी हैं, बल्कि लंबे समय तक ऊर्जा भी देते हैं।

जूस

जूस को अक्सर हेल्दी समझ लिया जाता है, लेकिन असल में यह शुगर का एक कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म है। ब्लड शुगर लो होने पर तो यह फायदेमंद है, लेकिन रोजाना के लिए यह सिर्फ आपको शुगर हाई और फिर लो के रोलर कोस्टर पर चढ़ा देगा। नतीजा दिनभर मूड स्विंग्स और एनर्जी की कमी।

Pro Tip
अगर आपको जूस की आदत है, तो धीरे-धीरे उसे कम करें। शुरुआत में पानी मिलाकर पतला करें और फिर धीरे-धीरे फ्रेश फ्रूट्स पर शिफ्ट हो जाएं। इससे आपको नेचुरल मिठास भी मिलेगी और शरीर को फाइबर का फायदा भी।

हाई-शुगर फूड्स

आजकल मार्केट में ऐसे हजारों प्रोडक्ट्स हैं जिनमें छुपी हुई शुगर भरपूर मात्रा में होती है। सुबह का सीरियल, फ्लेवर्ड योगर्ट, पैकेज्ड ओटमील या फिर डोनट्स, कुकीज और आइसक्रीम ये सब आपको तुरंत एनर्जी बूस्ट तो देते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में ब्लड शुगर क्रैश करवा देते हैं। यही कारण है कि मीठा खाने के बाद मूड अचानक डाउन हो जाता है और आलस महसूस होता है।

Pro Tip
शुगर से भरे फूड्स को जितना हो सके, लिमिट करें। अगर मीठा खाने का मन हो तो शुगर-फ्री या लो-कार्ब आइसक्रीम जैसे विकल्प आज़मा सकते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ बिना एनर्जी ड्रेन किए आपकी क्रेविंग को शांत कर देंगे।

लाइफस्टाइल

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

27 Sept 2025 12:30 pm

Published on:

27 Sept 2025 12:17 pm

Hindi News / Lifestyle News / Foods That Drain Your Energy: कहीं ये फूड्स तो नहीं बना रहे आपको सुस्त, एनर्जी लौटानी है तो इनको खाना कर दें कम

