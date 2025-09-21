Worst Food For Heart Health: दिल को बीमार बनाते हैं ये 5 फूड्स, खासकर अगर खाएं रात में

Worst Food For Heart Health: आज के जमाने में लोगों को चलते-फिरते हार्ट अटैक आ रहे हैं। खासकर रात के समय कुछ खास तरह के फूड्स का सेवन हृदय स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकता है।कुछ ऐसे फूड होते हैं जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के साथ-साथ ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल को भी प्रभावित करते हैं, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम बढ़ जाता है।अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल लंबे समय तक स्वस्थ रहे, तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे फूड्स के बारे में, जिनका सेवन दिल के लिए नुकसानदायक हो सकता है खासकर रात में।