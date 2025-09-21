Worst Food For Heart Health: दिल को बीमार बनाते हैं ये 5 फूड्स, खासकर अगर खाएं रात में

Worst Food For Heart Health: आज के जमाने में लोगों को चलते-फिरते हार्ट अटैक आ रहे हैं। खासकर रात के समय कुछ खास तरह के फूड्स का सेवन हृदय स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकता है।कुछ ऐसे फूड होते हैं जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के साथ-साथ ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल को भी प्रभावित करते हैं, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम बढ़ जाता है।अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल लंबे समय तक स्वस्थ रहे, तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे फूड्स के बारे में, जिनका सेवन दिल के लिए नुकसानदायक हो सकता है खासकर रात में।
समोसा, पकौड़े, फ्रेंच फ्राइज या डीप-फ्राइड स्नैक्स ज्यादा ऑयल, नमक और कैलोरी से भरे होते हैं। इनके बार-बार सेवन से मोटापा, डायबिटीज और हाई बीपी का खतरा बढ़ता है।
सलामी, सॉसेज, हॉट डॉग और डेली मीट जैसे प्रोसेस्ड मीट में ज्यादा नमक, प्रिजर्वेटिव और सैचुरेटेड फैट होता है। यह हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाकर दिल पर दबाव डालते हैं।
बटर, क्रीम और चीज में मौजूद सैचुरेटेड फैट कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाता है, जिससे हार्ट अटैक का रिस्क दोगुना हो सकता है।
इंस्टेंट नूडल्स, पैक्ड सूप, पापड़ या रेडी-टू-ईट स्नैक्स में बहुत ज्यादा सोडियम होता है। यह ब्लड प्रेशर को लगातार हाई रखता है, जो हार्ट डिजीज के लिए खतरनाक है।
सीमित मात्रा में भी शराब दिल की मांसपेशियों को कमजोर करती है और ब्लड प्रेशर असंतुलित कर सकती है। लंबे समय तक सेवन स्ट्रोक और हार्ट फेलियर का कारण बन सकता है।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।