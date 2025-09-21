Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Worst Food For Heart Health: दिल को बीमार बनाते हैं ये 5 फूड्स, खासकर अगर खाएं रात में

Worst Food For Heart Health:दिल की सेहत हमारे पूरे शरीर की उम्र और जीवनशैली पर असर डालती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि केवल एक्सरसाइज या मेडिसिन से हार्ट हेल्दी रह सकता है, लेकिन असल में हमारी डाइट सबसे बड़ा रोल निभाती है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 21, 2025

Heart disease foods to avoid, Worst foods for heart health, Unhealthy food for the heart, Foods that cause heart,
Foods are bad for the heart|फोटो सोर्स – Freepik

Worst Food For Heart Health: आज के जमाने में लोगों को चलते-फिरते हार्ट अटैक आ रहे हैं। खासकर रात के समय कुछ खास तरह के फूड्स का सेवन हृदय स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकता है।कुछ ऐसे फूड होते हैं जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के साथ-साथ ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल को भी प्रभावित करते हैं, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम बढ़ जाता है।अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल लंबे समय तक स्वस्थ रहे, तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे फूड्स के बारे में, जिनका सेवन दिल के लिए नुकसानदायक हो सकता है खासकर रात में।

दिल के लिए सबसे खराब फूड

ये भी पढ़ें

Health Tips: हफ्ते में 4 दिन चबाइए ये 2 चीजें, जिंदगीभर नहीं होगा हार्ट अटैक और कैंसर
स्वास्थ्य
Health Tips

तली-भुनी चीजें

समोसा, पकौड़े, फ्रेंच फ्राइज या डीप-फ्राइड स्नैक्स ज्यादा ऑयल, नमक और कैलोरी से भरे होते हैं। इनके बार-बार सेवन से मोटापा, डायबिटीज और हाई बीपी का खतरा बढ़ता है।

प्रोसेस्ड मीट

सलामी, सॉसेज, हॉट डॉग और डेली मीट जैसे प्रोसेस्ड मीट में ज्यादा नमक, प्रिजर्वेटिव और सैचुरेटेड फैट होता है। यह हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाकर दिल पर दबाव डालते हैं।

मक्खन और हैवी डेयरी प्रोडक्ट्स

बटर, क्रीम और चीज में मौजूद सैचुरेटेड फैट कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाता है, जिससे हार्ट अटैक का रिस्क दोगुना हो सकता है।

अधिक नमक वाले खाद्य पदार्थ

इंस्टेंट नूडल्स, पैक्ड सूप, पापड़ या रेडी-टू-ईट स्नैक्स में बहुत ज्यादा सोडियम होता है। यह ब्लड प्रेशर को लगातार हाई रखता है, जो हार्ट डिजीज के लिए खतरनाक है।

शराब

सीमित मात्रा में भी शराब दिल की मांसपेशियों को कमजोर करती है और ब्लड प्रेशर असंतुलित कर सकती है। लंबे समय तक सेवन स्ट्रोक और हार्ट फेलियर का कारण बन सकता है।

रात में दिल को मजबूत रखने वाले फूड

  • ओट्स या दलिया – फाइबर से भरपूर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मददगार।
  • ग्रीन सलाद (खीरा, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां) – विटामिन और मिनरल्स से दिल को ताकत मिलती है।
  • ग्रिल्ड फिश या दाल – प्रोटीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड हार्ट के लिए बेहतरीन हैं।
  • नट्स (बादाम, अखरोट) – इनमें गुड फैट होता है जो धमनियों को ब्लॉक होने से बचाता है।
  • गुनगुना दूध (लो-फैट) – नींद भी अच्छी लाता है और दिल को रिलैक्स करता है।
  • ताजा फल (सेब, पपीता, बेरीज) – एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर, जो हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Aortic Surgery के दौरान मरीज 40 मिनट तक बिना धड़कते दिल के जीवित रहा, जानिए Aortic रोग के कारण और बचाव के तरीके
स्वास्थ्य
Aortic Disease ,Aortic Symptoms,critical aortic surgery cases,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

21 Sept 2025 04:08 pm

Published on:

21 Sept 2025 03:35 pm

Hindi News / Lifestyle News / Worst Food For Heart Health: दिल को बीमार बनाते हैं ये 5 फूड्स, खासकर अगर खाएं रात में

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.