Aortic Surgery के दौरान मरीज 40 मिनट तक बिना धड़कते दिल के जीवित रहा, जानिए Aortic रोग के कारण और बचाव के तरीके

Aortic Symptoms: यह वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था 27 साल के एक युवक का दिल 40 मिनट तक बिल्कुल धड़कना बंद रहा, शरीर में खून का बहाव रुक गया और फिर भी वह जिंदा बच निकला। डॉक्टरों ने अपनी सूझ-बूझ और आधुनिक तकनीक की मदद से न केवल उसकी जान बचाई बल्कि उसे सामान्य जीवन जीने का मौका भी दिया। आइए जानते हैं आखिर कैसे संभव हुआ यह मेडिकल करिश्मा और Aortic के कारणों और बचाव से जुड़ी जानकारी।