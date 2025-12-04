Toe Hair Loss: पैर की उंगलियों पर बाल नहीं उग रहे? शरीर दे रहा इस खतरनाक बीमारी के संकेत

जैसे शरीर के बाकी हिस्सों में बाल होते हैं, वैसे ही पैर की उंगलियों में भी हेयर फॉलिकल्स होते हैं। इन फॉलिकल्स को लगातार ऑक्सीजन और पोषण की जरूरत होती है। जब पैरों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो हेयर फॉलिकल्स एक्टिव रहते हैं और बाल उगते हैं। लेकिन जब खून पहुंचना कम हो जाता है, चाहे नसें सिकुड़ने की वजह से हो या डैमेज होने से, तो फॉलिकल्स कमजोर पड़ जाते हैं और धीरे-धीरे बाल पतले होने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। कई बार पूरी तरह गायब हो जाते हैं। यही वजह है कि उंगलियों पर बाल रहना एक अच्छे ब्लड फ्लो का सिंपल लेकिन भरोसेमंद संकेत माना जाता है।