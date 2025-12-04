Brushing Timing: नाश्ते से पहले या बाद में? कब ब्रश करना होगा फायदेमंद, डेंटिस्ट से जनिए सही तरीका और समय

Brushing Timing (Photo- freepik)
Brushing Timing: हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठकर जल्दबाजी में ब्रश कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रश करने का सही टाइम भी आपके दांतों की हेल्थ को प्रभावित करता है? रातभर सोने के दौरान हमारे मुंह में लार कम बनती है, जिससे बैक्टीरिया तेजी से बढ़ जाते हैं और मुंह थोड़ा ज्यादा एसिडिक हो जाता है। ऐसे में सुबह का नाश्ता इस एसिडिक माहौल को और बढ़ा देता है और दांतों की ऊपरी परत यानी एनामेल पर असर डालता है। और क्योंकि एनामेल एक बार खराब हो जाए तो वापस नहीं बनता, इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि नाश्ते से पहले ब्रश करना सही है या बाद में।
क्यों ज्यादातर डेंटिस्ट कहते हैं “नाश्ते से पहले ब्रश करो” डेंटल एक्सपर्ट Dr. Michelle Jorgensen कहती हैं कि नाश्ते से पहले ब्रश करना ज्यादा सुरक्षित है। क्योंकि रातभर जमा बैक्टीरिया नाश्ते की शुगर मिलते ही ऐसिड बनाना शुरू कर देते हैं।
यह ऐसिड आपके एनामेल को थोड़े समय के लिए नरम कर देता है। ऐसे में अगर आप खाने के तुरंत बाद ब्रश करेंगे, तो नरम एनामेल और ज्यादा घिस सकता है। इसलिए नाश्ते से पहले ब्रश करने से बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और फ्लोराइड दांतों पर एक सुरक्षा परत बना देता है, जो एनामेल को मजबूत बनाती है।
रातभर का बैक्टीरिया साफ हो जाता है। फ्लोराइड दांतों को पहले ही सुरक्षा दे देता है। एनामेल को ऐसिड अटैक से बचाता है। नाश्ते के बाद ब्रश करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप नाश्ते के बाद ब्रश करना पसंद करते हैं तो? कई लोगों को खाने के बाद ब्रश करने से फ्रेशनेस महसूस होती है। यह बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ तब जब आप कुछ सावधानियां रखें, नाश्ते में ऑरेंज जूस, कॉफी, दही, सिट्रस या मीठा खाया है? तो 20-30 मिनट इंतजार करें।
क्योंकि खाने के तुरंत बाद मुंह का pH कम हो जाता है और दांत थोड़े नरम हो जाते हैं। अगर आप उसी समय ब्रश करेंगे तो एनामेल घिसने का खतरा बढ़ जाता है। एक रिसर्च (Brazilian Oral Research) भी बताती है कि ऐसिडिक चीजें खाने के तुरंत बाद ब्रश करने से एनामेल ज्यादा घिसता है।
अगर नाश्ता ज्यादा ऐसिडिक, मीठा है पहले ब्रश करें, दांत ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। अगर नाश्ते में ऐसिड कम है और बाद में ब्रश पसंद है। 20-30 मिनट रुककर ब्रश करें।
सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रश का इस्तेमाल करें। हल्के हाथों से गोल-गोल मोशन में ब्रश करें। खाने के बाद तुरंत ब्रश न करें। फ्लोराइड टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। अगर बाद में ब्रश करना है, तो पहले पानी से मुंह धो लें।
