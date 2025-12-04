Brushing Timing: नाश्ते से पहले या बाद में? कब ब्रश करना होगा फायदेमंद, डेंटिस्ट से जनिए सही तरीका और समय

Brushing Timing: हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठकर जल्दबाजी में ब्रश कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रश करने का सही टाइम भी आपके दांतों की हेल्थ को प्रभावित करता है? रातभर सोने के दौरान हमारे मुंह में लार कम बनती है, जिससे बैक्टीरिया तेजी से बढ़ जाते हैं और मुंह थोड़ा ज्यादा एसिडिक हो जाता है। ऐसे में सुबह का नाश्ता इस एसिडिक माहौल को और बढ़ा देता है और दांतों की ऊपरी परत यानी एनामेल पर असर डालता है। और क्योंकि एनामेल एक बार खराब हो जाए तो वापस नहीं बनता, इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि नाश्ते से पहले ब्रश करना सही है या बाद में।