चींखती रही महिला… गोलगप्पा खाने से महिला का जबड़ा आ गया बाहर, डॉक्टरों से समझिए इसका कारण और इलाज?

Viral Golgappa Story
Viral Golgappa Story: एक महिला का मुंह उस वक्त खुला का खुला रह गया, जब वो गोलगप्पे खा रही थी। जबड़ा खुला रहने से उसे भयंकर दर्द हुआ। वह लगातार चीखें जा रही थी। परिजन उसे तुरंत क्लिनिक ले गए, पर जबड़ा वापस नहीं बैठ पाया। फिर उसे बड़े हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तब जाकर स्थिति संभाली जा सकी।अब आपको बताते हैं, इस वायरल वीडियो में आखिर हुआ क्या और इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है। डॉक्टर्स से भी समझते हैं कि, यह जॉ डिसलोकेशन किस कारण से होता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं?
दरअसल, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी चर्चा में है। वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के औरैया का बताया जा रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि, गोलगप्पा फंसने से महिला का जबड़ा किस तरह डिसलोकेट हो गया। इसके बाद महिला दर्द से काफी देर तक तड़पती रही। परिजन क्लिनिक ले गए, जहां इलाज नहीं हो सका। आखिर में बडे़ अस्पताल जाकर महिला को राहत मिली।
बीएएमएस (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery) डॉक्टर अजीत जैन के अनुसार, यह घटना रेयर और सीरियस है। यह किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के ज्यादा जबड़ा खोलने से हो सकता है, लेकिन अक्सर जब जबड़े के लिगामेंट ढीले हों या पहले से टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट (TMJ) की समस्या हो तो, ये समस्या आ सकती है। टीएमजे वह जॉइंट है, जो आपके निचले जबड़े की हड्डी ( Mandible ) को आपके सिर की हड्डी ( Temporal Bone ) से जोड़े रखता है। इसी जॉइंट की मदद से आप मुंह खोलते, बंद करते, बोलते और खाना चबाते हैं। ऐसी स्थिति बनने पर तुरंत इमरजेंसी इलाज की जरूरत होती है। हालांकि, छोटा बाइट लेने पर ऐसी दिक्कत नहीं आती है।
डॉक्टर जैन बताते हैं कि, Jaw Dislocation सामान्य कारणों से भी हो सकता है। जैसे जोर से हंसना, बड़ी जम्हाई लेना या खाते वक्त मुंह ज्यादा खोलना। इसके अलावा जब टीएमजे के आस-पास के टिशूज बहुत ज्यादा खिंच जाते हैं, तो जॉइंट अपनी स्टेबिलिटी खो देता है। ऐसे में व्यक्ति बिल्कुल भी बोल नहीं पाता। मुंह का लॉक होना बहुत डरा देने वाला होता है। जब जबड़े की हड्डी जॉइंट के सॉकेट से आगे निकलकर अटक जाती है तो, वापस स्लाइड नहीं कर पाती। इस कंडिशन में दांत मिलना बंद हो जाता है। मुंह खुला रह जाता है और व्यक्ति को घबराहट होने लगती है।
जिनका जॉइंट हड्डी को मजबूती से पकड़ नहीं पाता। एहलर्स डैनलोस सिंड्रोम जैसे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स से। जिनको पहले से टीएमजे में दर्द हो। कोई पुरानी चोट हो या फिर दांत पीसने की आदत हो। साथ ही आर्थराइटिस हो तो इसका रिस्क रहता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि, इन दिक्कतों को छोड़कर दूसरे लोग बिना डरे स्ट्रीट फूड का मजा ले सकते हैं। वहीं जिनके जबड़े में पहले से तकलीफ हो, वे बड़ा बाइट लेने से बचें। फिर भी मुंह लॉक हो जाए तो, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचें।
