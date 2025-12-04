चींखती रही महिला… गोलगप्पा खाने से महिला का जबड़ा आ गया बाहर, डॉक्टरों से समझिए इसका कारण और इलाज?

बीएएमएस (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery) डॉक्टर अजीत जैन के अनुसार, यह घटना रेयर और सीरियस है। यह किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के ज्यादा जबड़ा खोलने से हो सकता है, लेकिन अक्सर जब जबड़े के लिगामेंट ढीले हों या पहले से टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट (TMJ) की समस्या हो तो, ये समस्या आ सकती है। टीएमजे वह जॉइंट है, जो आपके निचले जबड़े की हड्डी ( Mandible ) को आपके सिर की हड्डी ( Temporal Bone ) से जोड़े रखता है। इसी जॉइंट की मदद से आप मुंह खोलते, बंद करते, बोलते और खाना चबाते हैं। ऐसी स्थिति बनने पर तुरंत इमरजेंसी इलाज की जरूरत होती है। हालांकि, छोटा बाइट लेने पर ऐसी दिक्कत नहीं आती है।