अगर पैरों में दिख रहे हैं ऐसे लक्षण तो सावधान, हो सकती है Diabetes

दर्द, झुनझुनाहट, जलन, सुन्न होना डायबिटीज के लक्षण Pain, tingling, burning, numbness symptoms of diabetes Diabetes Symptoms : पैरों की देखभाल बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो मधुमेह (Diabetes) से पीड़ित रहे हैं,” चेन्नई के डॉ. मोहन डायबिटीज स्पेशलिटीज सेंटर के चेयरमैन डॉ. वी मोहन ने कहा, “नसों को नुकसान पहुंचना कभी पता नहीं चलता है। अगर आपको अपने पैर की उंगलियों, पैरों या पिंडलियों में किसी भी तरह का बदलाव (दर्द, झुनझुनाहट, जलन, सुन्न होना आदि) महसूस हो तो अपने डॉक्टर से सलाह लें।

पैरों में घाव तो हो जाएं सावधान Diabetes symptoms in feet in hindi : डायबिटीज (Diabetes) की वजह से पैरों में खून का दौरा कम होना और नसों को नुकसान पहुंचना (डायबिटिक न्यूरोपैथी) मधुमेह (Diabetes) की सबसे आम समस्याओं में से हैं। अध्ययनों से पता चला है कि मधुमेह (Diabetes) से जुड़े पैर या टांगों के लगभग 85 प्रतिशत मामलों में पैरों में घाव से शुरुआत होती है। डायबिटीज (Diabetes) की वजह से पैरों में खून का दौरा कम होना और नसों को नुकसान पहुंचना (डायबिटिक न्यूरोपैथी) मधुमेह (Diabetes) की सबसे आम समस्याओं में से हैं। अध्ययनों से पता चला है कि मधुमेह (Diabetes) से जुड़े पैर या टांगों के लगभग 85 प्रतिशत मामलों में पैरों में घाव से शुरुआत होती है।

ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना जरुरी It is important to control blood sugar Blood sugar control and diabetic foot health : डॉ. मोहन ने मधुमेह से बचाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं, जैसे कि ब्लड शुगर (Blood sugar) को नियंत्रित रखना, हर दिन पैरों को धोना और उन्हें अच्छी तरह से सुखाना। उन्होंने पैर की उंगलियों में “फंगल इंफेक्शन” की जांच करने और “मक्के, खुरदरे त्वचा या नाखून के अंदर जाने” के लिए किसी विशेषज्ञ से सलाह लेने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मरीजों को "इन समस्याओं का खुद इलाज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।