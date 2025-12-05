अकेलापन 15 सिगरेट पीने जितना खतरनाक! WHO का दावा, सद्गुरु से जानें इसे दूर करने के उपाय

सद्गुरु: “मन आपका साथ दे तो सब ठीक, नहीं तो दुनिया भी छोटी पड़ जाएगी” स्पिरिचुअल लीडर सद्गुरु अकेलेपन को आज की स्वास्थ्य समस्याओं का “सबसे इग्नोर किया हुआ हिस्सा” कहते हैं। उनके मुताबिक “Meditation वह प्रक्रिया है जिससे आप अपने मन को चलाना सीखते हैं। अगर आपका मन आपके साथ है तो परिस्थिति कैसी भी हो, आप संभल जाते हैं। लेकिन अगर मन आपके खिलाफ हो गया, तो महल में रहकर भी दुखी रहोगे।” सद्गुरु का कहना है कि हमारे स्वास्थ्य की असली जिम्मेदारी हमें खुद उठानी चाहिए। जब हम भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे, तभी भविष्य की पीढ़ियों के लिए बेहतर उदाहरण बन पाएंगे।