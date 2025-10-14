WHO Alert on Cough Syrups : भारत के 3 जानलेवा कफ सिरप पर WHO का अलर्ट! जान लीजिए उनके नाम

पत्रिका के साथ बातचीत में डॉ. हिमांशु गुप्ता और डॉ. ज्योति पटोदिया ने बताया कि बच्चों के लिए डाइ-इथिलीन ग्लाइकोल (DEG) वाले कफ सिरप सुरक्षित नहीं माने जाते हैं। हम इस तरह के सिरप को कभी खाने की सलाह नहीं देते हैं। इसको लेकर डब्ल्यूएचओ ने लोगों से अपील की है कि वे इन सिरप का इस्तेमाल न करें और अगर किसी को इससे संबंधित लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।