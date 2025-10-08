Cough Syrup Death News : डॉक्टर्स, मेडिकल स्टोर वालों ने बताई सच्चाई, जानिए कफ सिरप से मौत कब हो सकती है?

डॉ. ज्योति कहती हैं कि कई बार लोग घर पर पड़ी कफ सिरप को थोड़ा कम करके बच्चों को पिला देते हैं। इस पर डॉ. हिमांशु कहते हैं कि लोग मानते हैं कि कोई भी खांसी की दवा पिलाने से खांसी ठिक हो जाएगी। मगर, ऐसा करने से किडनी फेल हो सकती है, नींद अधिक आने से भी दिक्कत हो सकती है, धड़कने कम या अधिक हो सकती हैं। अगर डोज अधिक हुआ तो बच्चों की जान भी जा सकती है। इसलिए, बेहतर है कि एक बार डॉक्टर से सलाह लेकर दवा लें। दवा खरीदने के बाद भी डॉक्टर या उनके कंपाउड दिखा लें।