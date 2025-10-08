Cough Syrup Safety Tips: कफ सिरप खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखें, माता-पिता जरूर जानें ये गाइडलाइन

Cough Syrup Safety Tips: बदलते मौसम में बच्चों को अक्सर खांसी, जुकाम और फ्लू जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय पर माता-पिता बच्चों को आराम पहुंचाने के लिए कफ सिरप देते हैं। लेकिन हाल ही में राजस्थान और मध्यप्रदेश में कुछ कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौतों की खबरें सामने आई हैं। इसके बाद पेरेंट्स में चिंता बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने कई कफ सिरप पर रोक लगाते हुए एडवाइजरी जारी की है। ऐसे में आपको भी कफ सिरप खरीदतें समय इन 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए।