Dangerous Cough Syrups: दवा या जहर? जानें भारत में अब तक कौन-कौन से कफ सिरप हुए हैं बैन

तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, 1 अक्टूबर 2025 से राज्य में इन दोनों सिरप की बिक्री और उत्पादन बंद कर दिया गया है। चेन्नई और दिल्ली के औषधि नियंत्रण अधिकारियों ने कांचीपुरम स्थित दवा निर्माण इकाई का निरीक्षण किया और वहां से सैंपल भी एकत्र किए। रिपोर्ट आने तक कंपनी को उत्पादन की अनुमति नहीं दी जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि यह कंपनी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पुडुचेरी सहित कई राज्यों में दवाएं सप्लाई करती है। वहीं, राजस्थान सरकार ने भी सख्त कदम उठाते हुए राज्य औषधि नियंत्रक को निलंबित कर दिया और जयपुर स्थित केसन्स फार्मा (Kessons Pharma) की दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी।