Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Dangerous Cough Syrups: दवा या जहर? जानें भारत में अब तक कौन-कौन से कफ सिरप हुए हैं बैन

Dangerous Cough Syrups: मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु सरकार ने ‘कोल्ड्रिफ’ और ‘नेक्स्ट्रो-डीएस’ की बिक्री पर रोक लगा दी। जानें अब तक भारत में कौन-कौन से कफ सिरप बैन हुए हैं और WHO की चेतावनी।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 04, 2025

Dangerous Cough Syrups

Dangerous Cough Syrups (photo- gemini ai)

Dangerous Cough Syrups: हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां जहरीले कफ सिरप पीने से 12 मासूम बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए ‘कोल्ड्रिफ’ (Coldrif) और ‘नेक्स्ट्रो-डीएस’ (Nextro-DS) कफ सिरप की बिक्री और निर्माण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने न सिर्फ इन सिरप को बाजार से हटाने का आदेश दिया, बल्कि संबंधित कंपनी के उत्पादन प्लांट की जांच भी शुरू कर दी है।

तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, 1 अक्टूबर 2025 से राज्य में इन दोनों सिरप की बिक्री और उत्पादन बंद कर दिया गया है। चेन्नई और दिल्ली के औषधि नियंत्रण अधिकारियों ने कांचीपुरम स्थित दवा निर्माण इकाई का निरीक्षण किया और वहां से सैंपल भी एकत्र किए। रिपोर्ट आने तक कंपनी को उत्पादन की अनुमति नहीं दी जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि यह कंपनी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पुडुचेरी सहित कई राज्यों में दवाएं सप्लाई करती है। वहीं, राजस्थान सरकार ने भी सख्त कदम उठाते हुए राज्य औषधि नियंत्रक को निलंबित कर दिया और जयपुर स्थित केसन्स फार्मा (Kessons Pharma) की दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी।

पहले भी बैन हो चुके हैं कफ सिरप

यह पहली बार नहीं है जब भारतीय कंपनियों के बनाए कफ सिरप पर सवाल उठे हों। साल 2022 में भी पश्चिमी अफ्रीकी देश गांबिया में हरियाणा की मेडेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (Maiden Pharmaceuticals Ltd.) द्वारा निर्मित कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत के बने कई कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया था।

WHO ने चार कफ सिरप को बताया खतरनाक

  • Promethazine Oral Solution (प्रोमेथाजिन ओरल सॉल्यूशन)
  • Kofexmalin Baby Cough Syrup (कोफेक्समालिन बेबी कफ सिरप)
  • Makoff Baby Cough Syrup (मकॉफ बेबी कफ सिरप)
  • Magrip N Cold Syrup (मैग्रीप एन कोल्ड सिरप)

बच्चों के लिए जानलेवा है ये सिरप

ये सभी सिरप भारत के हरियाणा के सोनीपत स्थित मेडेन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाए गए थे। WHO ने स्पष्ट किया था कि इन सिरप में हानिकारक तत्व पाए गए हैं, जो बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। लगातार सामने आ रही घटनाओं से साफ है कि भारत को दवा निर्माण और उनकी गुणवत्ता पर और भी सख्ती से नजर रखने की जरूरत है। बार-बार कफ सिरप के कारण बच्चों की मौतें होना न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की फार्मा इंडस्ट्री की साख पर भी गहरा असर डालता है।

अब तक कौन-कौन से कफ सिरप हुए हैं बैन

अब तक भारत में Coldrif, Nextro-DS के साथ-साथ WHO द्वारा अलर्ट किए गए चारों कफ सिरप (Promethazine, Kofexmalin, Makoff और Magrip N Cold) पर प्रतिबंध और सख्त निगरानी की कार्रवाई की गई है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पैरेंट्स को भी सजग रहना होगा और किसी भी कफ सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

Health department

health news

Published on:

04 Oct 2025 04:30 pm

Hindi News / Health / Dangerous Cough Syrups: दवा या जहर? जानें भारत में अब तक कौन-कौन से कफ सिरप हुए हैं बैन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Breast Cancer: महिलाओं के लिए जरूरी, ब्रेस्ट कैंसर से बचने के उपाय जो आपको जानने चाहिए

Breast cancer prevention for women, How to prevent breast cancer, Breast cancer tips for women, Women health and breast cancer, Breast cancer safety measures,
स्वास्थ्य

Migraine Pain: लगातार माइग्रेन और सिरदर्द, जानें कौन सी गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत?

Migraine pain, Migraine pain causes, Chronic migraine, Headache causes, Migraine symptoms, Migraine and neurological disorders,
स्वास्थ्य

Doctors Bad Handwriting : डॉक्टर की राइटिंग खराब क्यों, 3 डॉक्टर्स की जुबानी सुनिए, कोर्ट के फैसले के बाद सुधार की उम्मीद

Doctors Bad Handwriting reason, Doctors Bad writing, Doctors Bad Handwriting meme, Doctors Bad Handwriting Photo,
Patrika Special News

Akshay Kumar Health: तीन बार इस भयंकर बीमारी से लड़कर जीते अक्षय कुमार, फिर ऐसे हुए फिट

Akshay Kumar wellness journey, early dinner, Akshay Kumar fitness tips,
स्वास्थ्य

Pollution Effect Heart: दिल के लिए प्रदूषण बना ‘साइलेंट किलर’, हर साल लाखों मौत, बचाव के लिए बदलें ये आदतें

AIR Pollution,Air pollution heart disease risk,Stroke caused by air pollution
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.