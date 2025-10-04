Dangerous Cough Syrups: दवा या जहर? जानें भारत में अब तक कौन-कौन से कफ सिरप हुए हैं बैन

Dangerous Cough Syrups (photo- gemini ai)
Dangerous Cough Syrups: हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां जहरीले कफ सिरप पीने से 12 मासूम बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए ‘कोल्ड्रिफ’ (Coldrif) और ‘नेक्स्ट्रो-डीएस’ (Nextro-DS) कफ सिरप की बिक्री और निर्माण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने न सिर्फ इन सिरप को बाजार से हटाने का आदेश दिया, बल्कि संबंधित कंपनी के उत्पादन प्लांट की जांच भी शुरू कर दी है।
तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, 1 अक्टूबर 2025 से राज्य में इन दोनों सिरप की बिक्री और उत्पादन बंद कर दिया गया है। चेन्नई और दिल्ली के औषधि नियंत्रण अधिकारियों ने कांचीपुरम स्थित दवा निर्माण इकाई का निरीक्षण किया और वहां से सैंपल भी एकत्र किए। रिपोर्ट आने तक कंपनी को उत्पादन की अनुमति नहीं दी जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि यह कंपनी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पुडुचेरी सहित कई राज्यों में दवाएं सप्लाई करती है। वहीं, राजस्थान सरकार ने भी सख्त कदम उठाते हुए राज्य औषधि नियंत्रक को निलंबित कर दिया और जयपुर स्थित केसन्स फार्मा (Kessons Pharma) की दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी।
यह पहली बार नहीं है जब भारतीय कंपनियों के बनाए कफ सिरप पर सवाल उठे हों। साल 2022 में भी पश्चिमी अफ्रीकी देश गांबिया में हरियाणा की मेडेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (Maiden Pharmaceuticals Ltd.) द्वारा निर्मित कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत के बने कई कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया था।
ये सभी सिरप भारत के हरियाणा के सोनीपत स्थित मेडेन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाए गए थे। WHO ने स्पष्ट किया था कि इन सिरप में हानिकारक तत्व पाए गए हैं, जो बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। लगातार सामने आ रही घटनाओं से साफ है कि भारत को दवा निर्माण और उनकी गुणवत्ता पर और भी सख्ती से नजर रखने की जरूरत है। बार-बार कफ सिरप के कारण बच्चों की मौतें होना न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की फार्मा इंडस्ट्री की साख पर भी गहरा असर डालता है।
अब तक भारत में Coldrif, Nextro-DS के साथ-साथ WHO द्वारा अलर्ट किए गए चारों कफ सिरप (Promethazine, Kofexmalin, Makoff और Magrip N Cold) पर प्रतिबंध और सख्त निगरानी की कार्रवाई की गई है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पैरेंट्स को भी सजग रहना होगा और किसी भी कफ सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए।
