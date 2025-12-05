Sleep Routine Tips: दिल का खतरा घटा सकती है रात की यह रूटीन! स्टडी में चौंकाने वाला दावा

Sleep Routine Tips: हम अक्सर सुनते हैं कि अच्छी सेहत के लिए 7-8 घंटे की नींद जरूरी है। लेकिन एक नई रिसर्च कहती है कि सिर्फ नींद की मात्रा ही नहीं, बल्कि आप कब सोते हैं, यह भी दिल की सेहत पर बड़ा असर डालता है। यानी अगर आप रोज एक ही टाइम पर सो जाएं, तो यह आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। यह नई स्टडी Sleep Advances जर्नल में छपी है और खास बात यह है कि इसमें ज़्यादा मेहनत, खर्च या बड़े बदलाव की जरूरत नहीं बस सोने का टाइम थोड़ा ठीक रखना है।