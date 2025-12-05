Sleep Routine Tips: दिल का खतरा घटा सकती है रात की यह रूटीन! स्टडी में चौंकाने वाला दावा

Sleep Routine Tips (Photo- patrika)
Sleep Routine Tips: हम अक्सर सुनते हैं कि अच्छी सेहत के लिए 7-8 घंटे की नींद जरूरी है। लेकिन एक नई रिसर्च कहती है कि सिर्फ नींद की मात्रा ही नहीं, बल्कि आप कब सोते हैं, यह भी दिल की सेहत पर बड़ा असर डालता है। यानी अगर आप रोज एक ही टाइम पर सो जाएं, तो यह आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। यह नई स्टडी Sleep Advances जर्नल में छपी है और खास बात यह है कि इसमें ज़्यादा मेहनत, खर्च या बड़े बदलाव की जरूरत नहीं बस सोने का टाइम थोड़ा ठीक रखना है।
इस स्टडी में 11 ऐसे लोगों को शामिल किया गया, जिनको मोटापा था और ब्लड प्रेशर भी हाई रहता था। उन्हें दो हफ्तों तक एक तय समय पर सोने के लिए कहा गया। नींद के घंटे तो पहले जैसे ही रहे, लेकिन उन्होंने अपने सोने के समय का उतार-चढ़ाव कम कर दिया। पहले जहां 30 मिनट ऊपर-नीचे होता था, अब सिर्फ कुछ मिनट का फर्क रहा। सिर्फ इतनी सी बात से ही रिसर्चर्स को रात के समय उनके ब्लड प्रेशर में हल्का लेकिन महत्वपूर्ण सुधार दिखा।
हमारे शरीर में एक प्राकृतिक घड़ी होती है सर्कैडियन रिदम। यह हमारे हार्मोन्स, नींद-जागने के चक्र, और यहां तक कि ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। जब हम कभी जल्दी, कभी देर से सोते हैं खासकर वीकेंड पर तो यह बॉडी क्लॉक गड़बड़ा जाती है। इससे मेलाटोनिन हार्मोन लेट रिलीज होता है। कॉर्टिसोल गलत समय पर बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर की प्राकृतिक रिदम बिगड़ जाती है। रिसर्च बताती है कि जितना स्टेबल आपका सोने का समय, उतनी बेहतर तरह से शरीर अपनी रिदम सेट कर पाता है।
हालांकि, स्टडी छोटी थी रिसर्च उत्साहजनक है, लेकिन यह छोटे ग्रुप पर हुई, कंट्रोल ग्रुप नहीं था, टाइम पीरियड सिर्फ दो हफ्ते का था, इसलिए यह पक्का नहीं कहा जा सकता कि सुधार सिर्फ सोने के समय की वजह से ही हुआ। लेकिन फिर भी, यह इतना आसान है कि हर कोई इसे आजमा सकता है और नुकसान बिल्कुल नहीं।
यहां आसान टिप्स हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है। एक तय WAKE-UP TIME सेट करें। हर दिन, वीकेंड समेत, एक ही समय पर उठें। सुबह की धूप लें (30 मिनट) यह आपकी बॉडी क्लॉक को मजबूती से सेट करता है। खुद के हिसाब से सोने का समय तय करें, जबरदस्ती नहीं, वही टाइम रखें जिसे आप रोज निभा सकें। सोने से पहले 20 मिनट की ‘वाइंड-डाउन’ रूटीन
रात में कैफीन, चाय-कॉफी कम करें। स्क्रीन टाइम कम करें। फोन की ब्लू लाइट आपकी नींद को रोक सकती है।
