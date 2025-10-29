हर दिन हमारे जीवन में घुल रहे जहरीले केमिकल्स, विशेषज्ञों से जानिए डील करने का तरीका

हवा मिल रहे धुएं आदि हृदय और फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कपलान ने कहा कि वह घर से निकलने से पहले अक्सर बाहर की वायु गुणवत्ता की जांच करती हैं। कई ऐप और वेबसाइट स्थानीय वायु गुणवत्ता के बारे में रीयल-टाइम डेटा प्रदान करते हैं। उनका कहना है कि अगर वायु गुणवत्ता खराब होती है, तो वह खिड़कियां बंद कर देती हैं और घर पर लगा एयर प्यूरीफायर चालू कर देती हैं।