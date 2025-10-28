Tap Water Disadvantages For Skin: नल के पानी से चेहरा धोते हैं आप? जानिए ऐसा करना नुकसानदेह क्यों हैं

डॉ. अरोड़ा आगे बताती हैं कि लंबे समय तक कठोर पानी (hard water) के संपर्क में रहने से त्वचा पर कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज जमा होने लगते हैं। यह न केवल त्वचा की चमक कम करते हैं बल्कि चेहरा खुरदुरा और बेजान भी बना देते हैं।हार्ड वॉटर, फेसवॉश या क्लींजर को पूरी तरह साफ नहीं होने देता, जिससे चेहरे पर साबुन या क्रीम के अवशेष (residue) रह जाते हैं। यह अवशेष आगे चलकर पोर्स को बंद कर देते हैं, जिससे त्वचा सांस नहीं ले पाती और धीरे-धीरे अपनी प्राकृतिक नमी खो देती है।