Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Tap Water Disadvantages For Skin: नल के पानी से चेहरा धोते हैं आप? जानिए ऐसा करना नुकसानदेह क्यों हैं

Tap Water Disadvantages For Skin: आपको यह जानना जरूरी है कि नल के पानी से चेहरा धोने की आदत आपकी त्वचा को चुपचाप नुकसान पहुंचा रही है। आइए जानें, नल के पानी से चेहरे धोने के क्या खतरे हैं और अपनी त्वचा को कैसे सुरक्षित रखें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 28, 2025

tap water skin damage, washing face with tap water, hard water effects on skin,

Risks of washing face with tap water|फोटो सोर्स – Patrika.com

Tap Water Disadvantages For Skin: हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले चेहरा धोने के लिए सीधे नल का पानी इस्तेमाल करते हैं। यह आसान और आम लगता है, लेकिन क्या आपको पता कि यही रोज की आदत आपकी त्वचा को चुपचाप नुकसान पहुंचा रही है?त्वचा विशेषज्ञ डॉ. नवजोत अरोड़ा बताते हैं कि नल के पानी से चेहरा धोने के क्या खतरे हैं और अपनी त्वचा को कैसे सुरक्षित रखें।

कैसे नुकसान पहुंचाता है नल का पानी?

डॉ. अरोड़ा कहती हैं कि नल के पानी में क्लोरीन और दूसरे केमिकल त्वचा की ऊपरी सुरक्षा परत को कमजोर बना देते हैं।जब यह परत कमजोर पड़ती है, तो त्वचा में आसानी से इंफेक्शन हो जाता है और जलन, खुजली या दाने निकल आते हैं।इसके अलावा, पानी की अशुद्धियां और बैक्टीरिया रोमछिद्रों को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे मुहाँसे और पिंपल्स की समस्या और बिगड़ जाती है।

हार्ड वाटर के दुष्प्रभाव

डॉ. अरोड़ा आगे बताती हैं कि लंबे समय तक कठोर पानी (hard water) के संपर्क में रहने से त्वचा पर कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज जमा होने लगते हैं। यह न केवल त्वचा की चमक कम करते हैं बल्कि चेहरा खुरदुरा और बेजान भी बना देते हैं।हार्ड वॉटर, फेसवॉश या क्लींजर को पूरी तरह साफ नहीं होने देता, जिससे चेहरे पर साबुन या क्रीम के अवशेष (residue) रह जाते हैं। यह अवशेष आगे चलकर पोर्स को बंद कर देते हैं, जिससे त्वचा सांस नहीं ले पाती और धीरे-धीरे अपनी प्राकृतिक नमी खो देती है।

त्वचा पर नल के पानी का असर

समय के साथ, नल के पानी की वजह से त्वचा का pH स्तर (pH balance) बिगड़ सकता है। जब यह संतुलन गड़बड़ाता है, तो त्वचा में समय से पहले झुर्रियां, झाइयां और उम्र बढ़ने के लक्षण (Premature ageing) दिखने लगते हैं।लगातार कठोर या रासायनिक युक्त पानी से चेहरा धोने पर त्वचा में खुजली, लालिमा, कसावट और डिहाइड्रेशन (dehydration) जैसी समस्याएं भी आम हो जाती हैं, चाहे आप कितनी भी बार मॉइस्चराइजर क्यों न लगाएं।

कौन-सी त्वचा सबसे ज्यादा प्रभावित होती है?


डॉ. नवजोत अरोड़ा कहते हैं सूखी, संवेदनशील या मुहांसे वाली त्वचा नल के पानी से सबसे जल्दी खराब होती है।
रोजेशिया, एक्जिमा या सोरायसिस वाले लोगों की त्वचा पहले से कमजोर होती है, इसलिए वे और भी असुरक्षित रहते हैं।

नल के पानी के सुरक्षित विकल्प क्या हैं?

माइसैलर वॉटर – मेकअप और गंदगी हटाता है, त्वचा को परेशान नहीं करता।
थर्मल स्प्रिंग वॉटर – खनिजों से भरपूर, जलन कम करता है और त्वचा को संतुलित रखता है।
फिल्टर्ड या सॉफ्ट वॉटर – प्यूरीफायर या सॉफ्टनर से नल का पानी साफ और नरम बनाएं।

ये भी पढ़ें

Javitri For Skincare: जावित्री सिर्फ मसाला नहीं स्किन की दवा भी है, पाएं एक्ने-फ्री ग्लोइंग स्किन
ब्यूटी टिप्स
javitiri benefits,natural acne treatment,mace for skin care

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

28 Oct 2025 04:14 pm

Published on:

28 Oct 2025 04:09 pm

Hindi News / Lifestyle News / Tap Water Disadvantages For Skin: नल के पानी से चेहरा धोते हैं आप? जानिए ऐसा करना नुकसानदेह क्यों हैं

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Fennel Seeds and Jaggery Benefits: रात के खाने के बाद सौंफ और गुड़ का सेवन करें, मिल सकते हैं 5 सुपर हेल्थ बेनिफिट्स

Benefits of Fennel Seeds and Jaggery Benefits,saunf aur gud ka sevan in hindi,Saunf aur gud khane ke fayde,
लाइफस्टाइल

Winter Tips: सर्दियों के कपड़े धोने की झंझट से बचें, अपनाएं ये आसान उपाय, बदबू और बैक्टीरिया होंगे दूर

wash clothes in winter, how to wash winter clothes at home,
लाइफस्टाइल

Heart Attack Risk : सप्ताह में 1-2 दिन में चलें इतने हजार स्टेप्स, महिलाओं में हार्ट अटैक का खतरा कम हो सकता है

Heart Attack Risk
स्वास्थ्य

10 Coldest Countries: सर्दी का मतलब इन 10 सबसे ठंडे देशों में चलता है पता, एक कंट्री में -18 डिग्री रहता है टेंपरेचर

Countries with extreme cold, World coldest nations, Coldest climates on earth,
लाइफस्टाइल

Breast Cancer Risk : लाइफ स्टाइल के ये आसान बदलाव ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं

breast cancer risk
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.