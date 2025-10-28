Tap Water Disadvantages For Skin: नल के पानी से चेहरा धोते हैं आप? जानिए ऐसा करना नुकसानदेह क्यों हैं

Risks of washing face with tap water|फोटो सोर्स – Patrika.com
Tap Water Disadvantages For Skin: हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले चेहरा धोने के लिए सीधे नल का पानी इस्तेमाल करते हैं। यह आसान और आम लगता है, लेकिन क्या आपको पता कि यही रोज की आदत आपकी त्वचा को चुपचाप नुकसान पहुंचा रही है?त्वचा विशेषज्ञ डॉ. नवजोत अरोड़ा बताते हैं कि नल के पानी से चेहरा धोने के क्या खतरे हैं और अपनी त्वचा को कैसे सुरक्षित रखें।
डॉ. अरोड़ा कहती हैं कि नल के पानी में क्लोरीन और दूसरे केमिकल त्वचा की ऊपरी सुरक्षा परत को कमजोर बना देते हैं।जब यह परत कमजोर पड़ती है, तो त्वचा में आसानी से इंफेक्शन हो जाता है और जलन, खुजली या दाने निकल आते हैं।इसके अलावा, पानी की अशुद्धियां और बैक्टीरिया रोमछिद्रों को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे मुहाँसे और पिंपल्स की समस्या और बिगड़ जाती है।
डॉ. अरोड़ा आगे बताती हैं कि लंबे समय तक कठोर पानी (hard water) के संपर्क में रहने से त्वचा पर कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज जमा होने लगते हैं। यह न केवल त्वचा की चमक कम करते हैं बल्कि चेहरा खुरदुरा और बेजान भी बना देते हैं।हार्ड वॉटर, फेसवॉश या क्लींजर को पूरी तरह साफ नहीं होने देता, जिससे चेहरे पर साबुन या क्रीम के अवशेष (residue) रह जाते हैं। यह अवशेष आगे चलकर पोर्स को बंद कर देते हैं, जिससे त्वचा सांस नहीं ले पाती और धीरे-धीरे अपनी प्राकृतिक नमी खो देती है।
समय के साथ, नल के पानी की वजह से त्वचा का pH स्तर (pH balance) बिगड़ सकता है। जब यह संतुलन गड़बड़ाता है, तो त्वचा में समय से पहले झुर्रियां, झाइयां और उम्र बढ़ने के लक्षण (Premature ageing) दिखने लगते हैं।लगातार कठोर या रासायनिक युक्त पानी से चेहरा धोने पर त्वचा में खुजली, लालिमा, कसावट और डिहाइड्रेशन (dehydration) जैसी समस्याएं भी आम हो जाती हैं, चाहे आप कितनी भी बार मॉइस्चराइजर क्यों न लगाएं।
डॉ. नवजोत अरोड़ा कहते हैं सूखी, संवेदनशील या मुहांसे वाली त्वचा नल के पानी से सबसे जल्दी खराब होती है।
रोजेशिया, एक्जिमा या सोरायसिस वाले लोगों की त्वचा पहले से कमजोर होती है, इसलिए वे और भी असुरक्षित रहते हैं।
माइसैलर वॉटर – मेकअप और गंदगी हटाता है, त्वचा को परेशान नहीं करता।
थर्मल स्प्रिंग वॉटर – खनिजों से भरपूर, जलन कम करता है और त्वचा को संतुलित रखता है।
फिल्टर्ड या सॉफ्ट वॉटर – प्यूरीफायर या सॉफ्टनर से नल का पानी साफ और नरम बनाएं।
