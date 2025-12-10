स्मृति मंधाना ने बताया किससे है सबसे ज्यादा प्यार, मंदिरा बेदी से बातचीत में खोले कई राज़

स्मृति मंधाना (फोटो- IANS)
23 नवंबर को टीम इंडिया की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना की म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल से शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले इसे स्थगित किया गया और बाद में तोड़ दिया गया। इसके बाद बुधवार को स्मृति पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आईं। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें सबसे ज्यादा किस चीज से प्यार है और किसे करते ही उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं।
मंधाना ने टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दोनों ने बॉलीवुड एक्ट्रेस और स्पोर्ट्स प्रेजेंटर मंदिरा बेदी के साथ बातचीत की। इस दौरान मंधाना ने बताया कि उन्हें क्रिकेट खेलने से ज्यादा कुछ भी पसंद नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि टीम इंडिया की जर्सी पहनने से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि इसे पहनने के बाद जिम्मेदारी का अलग एहसास होता है।
मंधाना ने कार्यक्रम के दौरान कहा, "मैं क्रिकेट के अलावा किसी और चीज से ज्यादा प्यार नहीं करती हूं। भारतीय जर्सी पहनने से प्रेरणा मिलती है और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने हमेशा सभी से कहा है कि एक बार जब आप जर्सी पहनते हैं तो आप सभी परेशानियों को दूर कर लेते हैं, क्योंकि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। कई करोड़ लोगों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। ये विचार ही अपने आप में काफी हैं कि आपको अच्छा प्रदर्शन करने के लिए फोकस करना होता है।"
टीम के माहौल के बारे में बात करते हुए मंधाना ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि कोई मसला रहता है क्योंकि टीम में सभी लोग देश के लिए मैच जीतना चाहते हैं। सभी का अपना विचार होता है। अगर हम किसी चीज को लेकर असहमति दिखाते हैं तो यह दर्शाता है कि हम देश को जीत दिलाने के लिए तत्पर नहीं हैं। टीम के अंदर ड्रेसिंग रूम में चर्चाएं होती हैं, लेकिन मैं इस पर बहस नहीं करूंगी।"
