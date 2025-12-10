10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

स्मृति मंधाना ने बताया किससे है सबसे ज्यादा प्यार, मंदिरा बेदी से बातचीत में खोले कई राज़

म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के साथ होने वाली शादी टूटने के बाद टीम इंडिया की स्टार बल्लेबाज और टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना पहली बार एक कार्यक्रम में नजर आईं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 10, 2025

स्मृति मंधाना (फोटो- IANS)

23 नवंबर को टीम इंडिया की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना की म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल से शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले इसे स्थगित किया गया और बाद में तोड़ दिया गया। इसके बाद बुधवार को स्मृति पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आईं। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें सबसे ज्यादा किस चीज से प्यार है और किसे करते ही उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं।

क्रिकेट से ज्यादा किसी और से प्यार नहीं

मंधाना ने टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दोनों ने बॉलीवुड एक्ट्रेस और स्पोर्ट्स प्रेजेंटर मंदिरा बेदी के साथ बातचीत की। इस दौरान मंधाना ने बताया कि उन्हें क्रिकेट खेलने से ज्यादा कुछ भी पसंद नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि टीम इंडिया की जर्सी पहनने से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि इसे पहनने के बाद जिम्मेदारी का अलग एहसास होता है।

मंधाना ने कार्यक्रम के दौरान कहा, "मैं क्रिकेट के अलावा किसी और चीज से ज्यादा प्यार नहीं करती हूं। भारतीय जर्सी पहनने से प्रेरणा मिलती है और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने हमेशा सभी से कहा है कि एक बार जब आप जर्सी पहनते हैं तो आप सभी परेशानियों को दूर कर लेते हैं, क्योंकि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। कई करोड़ लोगों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। ये विचार ही अपने आप में काफी हैं कि आपको अच्छा प्रदर्शन करने के लिए फोकस करना होता है।"

मंदिरा बेदी से बात करते हुए मंधाना ने कहा, "मैं क्रिकेट के अलावा किसी और चीज से ज्यादा प्यार नहीं करती। टीम इंडिया की जर्सी पहनने से प्रेरणा मिलती है और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने हमेशा कहा है कि एक बार जब आप जर्सी पहनते हैं तो आप सभी परेशानियों को दूर कर लेते हैं क्योंकि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। कई करोड़ लोगों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको अच्छा प्रदर्शन करने के लिए फोकस करना होता है।"

बताया कैसा होता है टीम का माहौल

टीम के माहौल के बारे में बात करते हुए मंधाना ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि कोई मसला रहता है क्योंकि टीम में सभी लोग देश के लिए मैच जीतना चाहते हैं। सभी का अपना विचार होता है। अगर हम किसी चीज को लेकर असहमति दिखाते हैं तो यह दर्शाता है कि हम देश को जीत दिलाने के लिए तत्पर नहीं हैं। टीम के अंदर ड्रेसिंग रूम में चर्चाएं होती हैं, लेकिन मैं इस पर बहस नहीं करूंगी।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

10 Dec 2025 10:01 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / स्मृति मंधाना ने बताया किससे है सबसे ज्यादा प्यार, मंदिरा बेदी से बातचीत में खोले कई राज़

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

हार्दिक पंड्या ऐसा करते ही बन जाएंगे पहले भारतीय क्रिकेटर

Hardik Pandya
क्रिकेट

क्या फिर से पूरे वर्ल्डकप में बेच पर बैठेंगे संजू सैमसन?

Sanju Samson batting position
क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप से पहले टीम इंडिया को सुधारनी होगी ये 5 खामियां

Team india
क्रिकेट

संजू सैमसन की दूसरे टी20 में होगी वापसी? देखें संभावित प्लेइंग 11

Team India
क्रिकेट

पहले टी20 के लिए हार्दिक पंड्या ने बनाया था खास प्लान

Hardik Pandya with Tilak Verma and Suryakumar
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.