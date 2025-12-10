स्मृति मंधाना ने बताया किससे है सबसे ज्यादा प्यार, मंदिरा बेदी से बातचीत में खोले कई राज़

मंधाना ने कार्यक्रम के दौरान कहा, "मैं क्रिकेट के अलावा किसी और चीज से ज्यादा प्यार नहीं करती हूं। भारतीय जर्सी पहनने से प्रेरणा मिलती है और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने हमेशा सभी से कहा है कि एक बार जब आप जर्सी पहनते हैं तो आप सभी परेशानियों को दूर कर लेते हैं, क्योंकि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। कई करोड़ लोगों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। ये विचार ही अपने आप में काफी हैं कि आपको अच्छा प्रदर्शन करने के लिए फोकस करना होता है।"