पूरे वर्ल्डकप में फिर बेंच पर बैठेंगे संजू सैमसन? पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने बताई वजह

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। (फोटो सोर्स: EspncricInfo)
IND vs SA T20 Series 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कटक में खेले गए पहले टी20 मुकाबले से संजू सैमसन को टीम से बाहर रखा गया। रोहित शर्मा और विराट कोहली के टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने के बाद उन्हें पहले ओपनर का दावेदार माना जा रहा था। लेकिन शुभमन गिल की वापसी के बाद उन्हें मध्यक्रम में भेज दिया गया। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले से उन्हें प्लेइंग XI से ही बाहर कर दिया गया। अजीत अगरकर की चयन समिति उन्हें फिनिशर के तौर पर देख रही है या दूसरे विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर, यह अब तक समझ से परे है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि संजू सैमसन पर जितेश शर्मा को प्राथमिकता दी जा रही है।
यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे से लेकर अब तक संजू प्लेइंग XI में जगह बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए हैं। टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दीपदास गुप्ता ने खुलकर इस बारे में बात की है। उन्होंने कहा, “यह एक सही फैसला है। अगर संजू बल्लेबाजी क्रम में टॉप 3 में शामिल नहीं हैं और विकेटकीपर मध्यक्रम में बल्लेबाजी कर रहा है, तो आप शीर्ष क्रम के बल्लेबाज की बजाय निचले क्रम के किसी विशेषज्ञ बल्लेबाज को टीम में रखना पसंद करेंगे।” हालांकि संजू सैमसन सिर्फ विकेटकीपर ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं।
दीपदास ने जितेश को प्राथमिकता देते हुए कहा, “हर खिलाड़ी के लिए दो या चार गेंदों के लिए बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता। जितेश इस मामले में स्पेशलिस्ट हैं। विश्व कप से पहले भारत को 9 मैच खेलने हैं। मुझे टी20 विश्व कप से पहले ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं लगती।” अगर दीपदास की बात सही हुई, तो इस वर्ल्ड कप में भी संजू सैमसन बेंच पर बैठे नजर आएंगे।
बता दें कि साल 2024 में जब रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने खिताब जीता था, तब भी संजू को एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला था। उस टूर्नामेंट में ऋषभ पंत ने विकेटकीपर की भूमिका निभाई थी। आगामी आईसीसी टूर्नामेंट से पहले पंत को टी20 टीम से बाहर कर दिया गया है, लेकिन इस बार संजू सैमसन के रास्ते में जितेश शर्मा को खड़ा कर दिया गया है। अनुभव और तकनीक के मामले में संजू उनसे काफी बेहतर हैं, लेकिन सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट को शायद वह नहीं दिख रहा है।
