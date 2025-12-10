10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

पूरे वर्ल्डकप में फिर बेंच पर बैठेंगे संजू सैमसन? पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने बताई वजह

संजू सैमसन को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया के फर्स्ट विकेटकीपर चॉइस के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन पहले कटक टी20 के बाद उनकी उम्मीदों को झटका लगा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 10, 2025

Sanju Samson batting position

भारतीय विकेटकीपर बल्‍लेबाज संजू सैमसन। (फोटो सोर्स: EspncricInfo)

IND vs SA T20 Series 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कटक में खेले गए पहले टी20 मुकाबले से संजू सैमसन को टीम से बाहर रखा गया। रोहित शर्मा और विराट कोहली के टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने के बाद उन्हें पहले ओपनर का दावेदार माना जा रहा था। लेकिन शुभमन गिल की वापसी के बाद उन्हें मध्यक्रम में भेज दिया गया। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले से उन्हें प्लेइंग XI से ही बाहर कर दिया गया। अजीत अगरकर की चयन समिति उन्हें फिनिशर के तौर पर देख रही है या दूसरे विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर, यह अब तक समझ से परे है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि संजू सैमसन पर जितेश शर्मा को प्राथमिकता दी जा रही है।

यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे से लेकर अब तक संजू प्लेइंग XI में जगह बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए हैं। टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दीपदास गुप्ता ने खुलकर इस बारे में बात की है। उन्होंने कहा, “यह एक सही फैसला है। अगर संजू बल्लेबाजी क्रम में टॉप 3 में शामिल नहीं हैं और विकेटकीपर मध्यक्रम में बल्लेबाजी कर रहा है, तो आप शीर्ष क्रम के बल्लेबाज की बजाय निचले क्रम के किसी विशेषज्ञ बल्लेबाज को टीम में रखना पसंद करेंगे।” हालांकि संजू सैमसन सिर्फ विकेटकीपर ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं।

दीपदास ने बताई असली वजह

दीपदास ने जितेश को प्राथमिकता देते हुए कहा, “हर खिलाड़ी के लिए दो या चार गेंदों के लिए बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता। जितेश इस मामले में स्पेशलिस्ट हैं। विश्व कप से पहले भारत को 9 मैच खेलने हैं। मुझे टी20 विश्व कप से पहले ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं लगती।” अगर दीपदास की बात सही हुई, तो इस वर्ल्ड कप में भी संजू सैमसन बेंच पर बैठे नजर आएंगे।

बता दें कि साल 2024 में जब रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने खिताब जीता था, तब भी संजू को एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला था। उस टूर्नामेंट में ऋषभ पंत ने विकेटकीपर की भूमिका निभाई थी। आगामी आईसीसी टूर्नामेंट से पहले पंत को टी20 टीम से बाहर कर दिया गया है, लेकिन इस बार संजू सैमसन के रास्ते में जितेश शर्मा को खड़ा कर दिया गया है। अनुभव और तकनीक के मामले में संजू उनसे काफी बेहतर हैं, लेकिन सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट को शायद वह नहीं दिख रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

10 Dec 2025 08:59 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पूरे वर्ल्डकप में फिर बेंच पर बैठेंगे संजू सैमसन? पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने बताई वजह

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आईं स्मृति मंधाना, खोले कई राज़

क्रिकेट

हार्दिक पंड्या ऐसा करते ही बन जाएंगे पहले भारतीय क्रिकेटर

Hardik Pandya
क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप से पहले टीम इंडिया को सुधारनी होगी ये 5 खामियां

Team india
क्रिकेट

संजू सैमसन की दूसरे टी20 में होगी वापसी? देखें संभावित प्लेइंग 11

Team India
क्रिकेट

पहले टी20 के लिए हार्दिक पंड्या ने बनाया था खास प्लान

Hardik Pandya with Tilak Verma and Suryakumar
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.