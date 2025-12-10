पूरे वर्ल्डकप में फिर बेंच पर बैठेंगे संजू सैमसन? पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने बताई वजह

IND vs SA T20 Series 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कटक में खेले गए पहले टी20 मुकाबले से संजू सैमसन को टीम से बाहर रखा गया। रोहित शर्मा और विराट कोहली के टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने के बाद उन्हें पहले ओपनर का दावेदार माना जा रहा था। लेकिन शुभमन गिल की वापसी के बाद उन्हें मध्यक्रम में भेज दिया गया। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले से उन्हें प्लेइंग XI से ही बाहर कर दिया गया। अजीत अगरकर की चयन समिति उन्हें फिनिशर के तौर पर देख रही है या दूसरे विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर, यह अब तक समझ से परे है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि संजू सैमसन पर जितेश शर्मा को प्राथमिकता दी जा रही है।