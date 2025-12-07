स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद पलाश मुच्छल का छलका दर्द, बताया किस चीज से हो रही ज्यादा तकलीफ

उन्होंने इस तरह की अफवाहों के आधार पर किसी को जज करने से पहले सोचने की भी बात कही। उन्होंने लिखा, "मेरे लिए यह बहुत मुश्किल रहा है कि लोग किसी ऐसी चीज़ के बारे में बेबुनियाद अफ़वाहों पर इतनी आसानी से रिएक्ट करते हैं, जो मेरे लिए सबसे पवित्र था। यह मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर है और मैं अपने विश्वासों पर कायम रहकर इसे अच्छे से झेलूंगा। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि हम, एक समाज के तौर पर, किसी को बिना वेरिफ़ाई की गई गॉसिप के आधार पर जज करने से पहले रुकना सीखें, जिनके सोर्स कभी पता नहीं चलते। हमारे शब्द हमें ऐसे ज़ख्म दे सकते हैं, जिन्हें हम कभी समझ नहीं पाएंगे।"