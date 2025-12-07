7 दिसंबर 2025,

स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद पलाश मुच्छल का छलका दर्द, बताया किस चीज से हो रही ज्यादा तकलीफ

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी की तारीख 23 नवंबर 2025 को तय की गई थी, लेकिन अचानक उसे टालना पड़ा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 07, 2025

Smriti Mandhana and Palash Muchhal

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल (फोटो- Smriti Mandhana Social Media)

रविवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज और उपकप्तान स्मृति मंधाना ने अपनी शादी को रद्द कर दिया। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए पलाश मुच्छल के साथ अपनी शादी को खत्म करने की बात कही। इस मामले पर अब पलाश मुच्छल का रिएक्शन भी सामने आ गया है। पलाश ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर बताया और इससे लड़ने की बात कही है। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल स्क्रीनशॉट्स को बेबुनियाद करार दिया और उनके खिलाफ लीगल एक्शन की बात कही।

अफवाहों को बताया बेबुनियाद

23 नवंबर को जब शादी टली, तब सोशल मीडिया पर कथिथ तौर पर पलाश मुच्छल की स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगीं। इसके बाद माना जाने लगा कि इसी स्क्रीनशॉट की वजह से स्मृति के पिता की तबीयत खराब हुई। हालांकि पलाश ने उन स्क्रीनशॉट्स को बेबुनियाद बताया। रविवार को स्मृति के बाद पलाश ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, "मैंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने और अपने पर्सनल रिश्ते को पीछे छोड़ने का फैसला किया है।"

उन्होंने इस तरह की अफवाहों के आधार पर किसी को जज करने से पहले सोचने की भी बात कही। उन्होंने लिखा, "मेरे लिए यह बहुत मुश्किल रहा है कि लोग किसी ऐसी चीज़ के बारे में बेबुनियाद अफ़वाहों पर इतनी आसानी से रिएक्ट करते हैं, जो मेरे लिए सबसे पवित्र था। यह मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर है और मैं अपने विश्वासों पर कायम रहकर इसे अच्छे से झेलूंगा। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि हम, एक समाज के तौर पर, किसी को बिना वेरिफ़ाई की गई गॉसिप के आधार पर जज करने से पहले रुकना सीखें, जिनके सोर्स कभी पता नहीं चलते। हमारे शब्द हमें ऐसे ज़ख्म दे सकते हैं, जिन्हें हम कभी समझ नहीं पाएंगे।"

उन्होंने आगे लिखा, "जब हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो दुनिया में बहुत से लोग इसके गंभीर नतीजों के बारे में सोच रहे होते हैं। मेरी टीम इन फैलाए जा रहे झूठे और गलत कंटेंट के ख़िलाफ़ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। इस मुश्किल समय में मेरे साथ खड़े रहने वाले सभी लोगों का शुक्रिया।"

बता दें कि इससे पहले स्मृति मंधाना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, "पिछले कुछ हफ़्तों से मेरी ज़िंदगी को लेकर काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थीं और मुझे लगता है कि इस समय मेरा खुलकर बोलना ज़रूरी है। मैं एक बहुत निजी स्वभाव की इंसान हूं और इसे ऐसे ही रखना चाहती हूं, लेकिन मुझे यह स्पष्ट करना होगा कि शादी अब रद्द कर दी गई है। मैं इस मामले को यहीं समाप्त करना चाहती हूं और आप सभी से भी यही करने की विनती करती हूं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इस समय दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करें और हमें अपनी गति से आगे बढ़ने का समय दें।"

स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल से तोड़ी अपनी शादी, बताया क्या है आगे का प्लान
खेल
smriti wedding cancel

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

