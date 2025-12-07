स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल से तोड़ी अपनी शादी, बताया क्या है आगे का प्लान

स्मृति मंधाना ने अपनी पोस्ट में लिखा, "मैं इस मामले को यहीं खत्म करना चाहती हूं और आप सभी से भी यही विनती करती हूं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस समय दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करें और हमें अपनी गति से आगे बढ़ने का समय दें।" आगे उन्होंने अपने भविष्य के उद्देश्य के बारे में बात करते हुए लिखा, "मेरा मानना है कि हम सभी के सामने एक बड़ा उद्देश्य होता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मेरे लिए वह उद्देश्य हमेशा अपने देश का सर्वोच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व करना रहा है। मेरी यही उम्मीद है कि मैं भारत के लिए लंबे समय तक खेलती रहूं और ट्रॉफियां जीतती रहूं। मेरा ध्यान हमेशा इसी पर रहेगा।"