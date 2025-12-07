7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खेल

स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल से तोड़ी अपनी शादी, बताया क्या है आगे का प्लान

स्मृति मंधाना ने सोशल मिडिया पर पोस्ट कर शादी के कैंसल होने की पुष्टी की। इस पोस्ट में उन्होंने अपने उद्देश्य के बारे में भी बताया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

image

Madhur Milan Rao

Dec 07, 2025

smriti wedding cancel

Smriti Mandhana (फोटो - IANS)

Smriti Mandhana-Palash Muchhal Wedding Cancel: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना के शादी के कैंसल होने की खबरें कई दिनों से चल रही थी। खबरें आ रही थी कि पलाश मुच्छल की इंस्टाग्राम चैट के लीक होने के कारण इनकी शादी को टाला गया है। लेकिन आज इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए स्मृति ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करके शादी के कैंसल होने की जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये शादी अब कैंसल हो चुकी है। इस पोस्ट में उन्होंने अपने उद्देश्य के बारे में भी बात की।

पोस्ट में बताया अपना उद्देश्य

स्मृति मंधाना ने अपनी पोस्ट में लिखा, "मैं इस मामले को यहीं खत्म करना चाहती हूं और आप सभी से भी यही विनती करती हूं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस समय दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करें और हमें अपनी गति से आगे बढ़ने का समय दें।" आगे उन्होंने अपने भविष्य के उद्देश्य के बारे में बात करते हुए लिखा, "मेरा मानना है कि हम सभी के सामने एक बड़ा उद्देश्य होता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मेरे लिए वह उद्देश्य हमेशा अपने देश का सर्वोच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व करना रहा है। मेरी यही उम्मीद है कि मैं भारत के लिए लंबे समय तक खेलती रहूं और ट्रॉफियां जीतती रहूं। मेरा ध्यान हमेशा इसी पर रहेगा।"

23 नवंबर को होनी थी शादी

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर को महाराष्ट्र के सांगली में होने वाली थी। स्मृति के पिता की तबीयत के अचानक बिगड़ने को शादी के टलने की वजह माना गया। लेकिन इसी दौरान पलाश के इंस्टाग्राम पर किए गए फ्लर्टी चैट्स वायरल होने लगे और सोशल मीडिया पर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। इस बीच पलाश की तबीयत बिगड़ने की भी खबरें आने लगी। पलाश की मां ने मीडिया से कहा कि सब कुछ ठीक है और दोनों की शादी होना तय है। लेकिन अब स्मृति के सोशल मीडिया पोस्ट ने सब कुछ साफ कर दिया हैं।

ये भी पढ़ें

मैदान में इस वजह से तकिया लेकर आ गए इंग्लैंड के पेसर जोफ्रा आर्चर, मैथ्यू हेडन ने लगाई फटकार
क्रिकेट
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket news in Hindi

Published on:

07 Dec 2025 02:51 pm

Hindi News / Sports / स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल से तोड़ी अपनी शादी, बताया क्या है आगे का प्लान

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद पलाश मुच्छल का छलका दर्द, बताया किस चीज से हो रही ज्यादा तकलीफ

Smriti Mandhana and Palash Muchhal
क्रिकेट

स्मृति मंधाना ने अपनी पोस्ट से मचाई सनसनी, पलाश मुच्छल से शादी कैंसिल करने का किया ऐलान

Smriti Mandhana Palash Muchhal new wedding date
क्रिकेट

मैदान में इस वजह से तकिया लेकर आ गए इंग्लैंड के पेसर जोफ्रा आर्चर, मैथ्यू हेडन ने लगाई फटकार

क्रिकेट

IND vs SA T20 Live Streaming: टेस्ट और वनडे के बाद अब टी20 का रोमांच, जानें कब, कहां और कैसे देखें 5 मैचों की सीरीज?

क्रिकेट

IND vs SA: अर्शदीप ने विराट के लिए मज़े! कोहली ने बुरी तरह कर दिया ट्रोल, Video देख नहीं रुकेगी हंसी

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.