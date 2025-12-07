स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल से तोड़ी अपनी शादी, बताया क्या है आगे का प्लान

Smriti Mandhana (फोटो - IANS)
Smriti Mandhana-Palash Muchhal Wedding Cancel: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना के शादी के कैंसल होने की खबरें कई दिनों से चल रही थी। खबरें आ रही थी कि पलाश मुच्छल की इंस्टाग्राम चैट के लीक होने के कारण इनकी शादी को टाला गया है। लेकिन आज इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए स्मृति ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करके शादी के कैंसल होने की जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये शादी अब कैंसल हो चुकी है। इस पोस्ट में उन्होंने अपने उद्देश्य के बारे में भी बात की।
स्मृति मंधाना ने अपनी पोस्ट में लिखा, "मैं इस मामले को यहीं खत्म करना चाहती हूं और आप सभी से भी यही विनती करती हूं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस समय दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करें और हमें अपनी गति से आगे बढ़ने का समय दें।" आगे उन्होंने अपने भविष्य के उद्देश्य के बारे में बात करते हुए लिखा, "मेरा मानना है कि हम सभी के सामने एक बड़ा उद्देश्य होता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मेरे लिए वह उद्देश्य हमेशा अपने देश का सर्वोच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व करना रहा है। मेरी यही उम्मीद है कि मैं भारत के लिए लंबे समय तक खेलती रहूं और ट्रॉफियां जीतती रहूं। मेरा ध्यान हमेशा इसी पर रहेगा।"
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर को महाराष्ट्र के सांगली में होने वाली थी। स्मृति के पिता की तबीयत के अचानक बिगड़ने को शादी के टलने की वजह माना गया। लेकिन इसी दौरान पलाश के इंस्टाग्राम पर किए गए फ्लर्टी चैट्स वायरल होने लगे और सोशल मीडिया पर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। इस बीच पलाश की तबीयत बिगड़ने की भी खबरें आने लगी। पलाश की मां ने मीडिया से कहा कि सब कुछ ठीक है और दोनों की शादी होना तय है। लेकिन अब स्मृति के सोशल मीडिया पोस्ट ने सब कुछ साफ कर दिया हैं।
