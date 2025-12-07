मैदान में इस वजह से तकिया लेकर आ गए इंग्लैंड के पेसर जोफ्रा आर्चर, मैथ्यू हेडन ने लगाई फटकार

हेडन ने आर्चर के इस रवैये पर कहा कि किसी खिलाड़ी का ऐसे तकिया लेकर आना चौंकाने वाली घटना है। एक बल्लेबाज को ऐसे ढीले रवैये का फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा, "सोरी लेकिन यह देखने में बहुत ही चौंका देने वाला दृश्य है, अगर मैं एक बल्लेबाज होता तो मैं मैदान पर हमेशा के लिए पूरी तरह से जमकर टिक जाता। एक बल्लेबाज के तौर पर आपको ऐसी ही स्थिति चाहिए। आप इसको देखेंगे और सोचेंगे कि 'तुम इस तकिए पर कभी सो नहीं पाओगे'। न तो दिन में कभी और न ही रात में तुम इस तकिए को देख नहीं पाओगे।"