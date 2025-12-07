7 दिसंबर 2025,

मैदान में इस वजह से तकिया लेकर आ गए इंग्लैंड के पेसर जोफ्रा आर्चर, मैथ्यू हेडन ने लगाई फटकार

एशेज के दूसरे मैच में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर मैदान पर तकिया लेकर आते हुए नजर आए। उनके इस रवैये पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर मैथ्यू हेडन ने उनकी आलोचना की है। हेडन ने कहा कि किसी खिलाड़ी का ऐसा करना बहुत ही चौंकाने वाला है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

image

Madhur Milan Rao

Dec 07, 2025

जोफ्रा आर्चर मैदान पर तकिया लेकर आते हुए नजर आए। (PHOTO: Screengrab via Channel 7)

Ashes 2025; AUS vs ENG 2nd Test, Gabba: एशेज सीरीज का दूसरा मैच अभी ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जा रहा है। पहला मैच 8 विकेट से हारने के बाद अब दूसरे मैच में भी इंग्लैंड की स्थिति खराब नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 177 रन की बढ़त ले ली है। ऑस्ट्रेलिया के सामने इंग्लैंड के प्रमुख गेंदबाज बेअसर नजर आए। जोफ्रा आर्चर 85 रन लुटा दिए और मात्र एक सफलता प्राप्त की।

गाबा टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लिश तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर मैदान पर एक तकिया लेकर आते हुए नजर आए। इस पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर मैथ्यू हेडन ने उनकी कड़ी आलोचना की। उनके अनुसार एक खिलाड़ी को ऐसे तकिया लेकर आते हुए देखना बहुत ही चौंकाने वाला है।

'बल्लेबाज को इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए'

हेडन ने आर्चर के इस रवैये पर कहा कि किसी खिलाड़ी का ऐसे तकिया लेकर आना चौंकाने वाली घटना है। एक बल्लेबाज को ऐसे ढीले रवैये का फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा, "सोरी लेकिन यह देखने में बहुत ही चौंका देने वाला दृश्य है, अगर मैं एक बल्लेबाज होता तो मैं मैदान पर हमेशा के लिए पूरी तरह से जमकर टिक जाता। एक बल्लेबाज के तौर पर आपको ऐसी ही स्थिति चाहिए। आप इसको देखेंगे और सोचेंगे कि 'तुम इस तकिए पर कभी सो नहीं पाओगे'। न तो दिन में कभी और न ही रात में तुम इस तकिए को देख नहीं पाओगे।"

माइकर वॉन ने भी की इंग्लैंड के रवैये की आलोचना

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकर वॉन ने भी दूसरे दिन इंग्लैंड के रवैये की आलोचना की और कहा कि इंग्लिश टीम इस मैच में थकी हुई लग रही थी। इंग्लैंड की मैच से पहले की फील्डिंग ड्रिल पर बात करते हुए वॉ ने कहा, "ये फील्डिंग ड्रिल्स कमाल की हैं, जब आपको पता होता है कि गेंद आपके पास आ रही है। लेकिन बीच मैच में कोई गेंद कभी भी आ सकती है, जिसमें परिस्थितियां बिल्कुल ही अलग होती हैं। इसमें अच्छा होने का एकमात्र तरीका यही है कि आप अपने दिमाग को ट्रेन करें।"

Hindi News / Sports / Cricket News / मैदान में इस वजह से तकिया लेकर आ गए इंग्लैंड के पेसर जोफ्रा आर्चर, मैथ्यू हेडन ने लगाई फटकार

