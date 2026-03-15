T20 वर्ल्ड कप के 4 मैचों के बाद आखिर कैसे हुई संजू सैमसन की वापसी? खिताब जीतने के बाद गंभीर का बड़ा खुलासा

Gautam Gambhir on Sanju Samson: भारत के स्‍टार ओपनर संजू सैमसन को शुरुआती चार मुकाबले में टीम इंडिया से बाहर रखा गया था। पहली बार भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने संजू की वापसी को लेकर खुलकर बात की है। संजू के आते ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के अभियान का रुख ही बदल गया था। केरल के इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने नामीबिया के खिलाफ सिर्फ एक मैच खेला था, जिसके बाद उनकी सुपर-8 में वापसी हुई। उन्होंने लगातार मैच जिताने वाली पारियां खेलीं, जिसकी बदौलत भारत ने रिकॉर्ड तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। गंभीर ने बताया कि उन्हें संजू पर हमेशा से भरोसा था। उन्होंने खुद यह बात टीम मैनेजमेंट तक पहुंचाई कि इस बल्लेबाज को प्लेइंग इलेवन में वापस लाना ही चाहिए।