टीम इंडिया मतलब जीत, जब मैं BCCI में था तभी से ही… जय शाह ने बताया अपना फ्यूचर प्लान

जय शाह ने अपने विजन का खुलासा करते हुए कहा कि जब वो बीसीसीआई में थे, तभी उन्होंने 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक तक का पूरा रोडमैप तैयार कर लिया था। उन्होंने कहा, 'मेरे बाद अब बीसीसीआई में नए लोग आ गए हैं। अब जिम्मेदारी आप सबकी है कि 2030, 2032 और यहां तक कि 2036 के ओलंपिक के लिए भी अभी से तैयारी शुरू कर दें।' जय शाह का यह बयान साफ करता है कि भले ही वह अब आईसीसी में चले गए हों, लेकिन टीम इंडिया को दुनिया की नंबर-1 टीम बनाए रखने का जुनून उनके मन में आज भी वैसा ही है।