BCCI NAMAN Awards: भारतीय क्रिकेट ने हाल ही में एक ऐसा दुर्लभ दौर देखा है, जब लगभग हर महीने कोई न कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती है। इसकी शुरुआत महिला वर्ल्‍ड कप से हुई और आखिर में मेंस टी20 वर्ल्‍ड कप जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सालाना NAMAN अवॉर्ड 2026 का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें युवा प्रतिभाओं के साथ भारतीय क्रिकेट में अहम योगदान देने वाले क्रिकेटर्स को सम्‍मानित किया जाएगा। ये समारोह आज रविवार 15 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले आपको बताते हैं कि आप इसे कब-कहां लाइव देख सकते हैं।