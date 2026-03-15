टी20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान के बाहर होने पर माइक हेसन को बनाया ‘बलि का बकरा’, हेड कोच पद से होगी छुट्टी!

Basit Ali on Mike Hesson: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में पाकिस्‍तान की किरकिरी के लिए हेड कोच माइक हसन को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि जल्‍द ही उनकी कोच पद से छुट्टी हो सकती है। यह दावा पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने किया है। उन्‍होंने कहा कि अब हेसन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी को सलाह देने वाले लोगों की पसंदीदा लिस्ट में नहीं हैं। उनकी यह टिप्पणी तब आई है जब, टीम के वर्ल्‍ड कप बाहर होने के बात 15 सदस्यीय टीम में खिलाड़ियों के चयन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अली ने यह भी दावा किया कि सरफराज अहमद और मिस्बाह-उल-हक जैसे चयनकर्ता कभी भी हेसन के अधीन काम नहीं करेंगे।